România negociază preluarea unor costuri pentru trupele SUA. Dan Neculăescu confirmă oferta Guvernului

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a anunțat inițierea unor negocieri cu Statele Unite ale Americii pe tema prezenței militare. Autoritățile de la București au propus preluarea unei părți din costurile necesare menținerii trupelor americane pe teritoriul României.

Șeful diplomației a precizat la TVR Info, citat de news.ro, că dialogul se află în desfășurare, iar o decizie finală nu a fost adoptată.

Din acest motiv, oficialul a refuzat să ofere cifre exacte sau să indice sursa de finanțare pentru aceste cheltuieli. Ministrul a subliniat că prezența trupelor Statelor Unite reprezintă un interes strategic major pentru securitatea națională. Guvernul a trimis o ofertă concretă părții americane pe baza acestui principiu. Dan Neculăescu a evitat să speculeze asupra unui scenariu al retragerii trupelor. El a descris relația bilaterală pe dimensiunea de securitate drept foarte bună.

Vizite oficiale și discuții tehnice

Dialogul dintre cele două state implică mai multe niveluri de reprezentare. Consilierul prezidențial pentru Securitate Națională și Politică Externă, Marius Lazurca, a programat în această săptămână o serie de vizite în Statele Unite. Oficialul român are pe agendă discuții cu factori de decizie din administrația americană. Anterior, Marius Lazurca a participat la consultări similare la sediul NATO.

„Contactele sunt foarte bune. Chiar săptămâna aceasta consilierul prezidenţial pentru Securitatea Naţională şi Politică Externă, domnul Marius Lazurca, se află în Statele Unite pentru a discuta cu o serie de factori importanţi din administraţia americană. De altfel, dânsul a vizitat şi NATO anterior, unde am avut contacte. Aşadar, la acest moment, contactele sunt foarte bune, dialogul este unul eficient”, a afirmat Dan Neculăescu.

Oferta asumată la nivel prezidențial

Subiectul cofinanțării a apărut pe agenda publică în luna septembrie. Președintele Nicușor Dan a abordat această temă în timpul vizitei sale oficiale în Statele Unite ale Americii, la data de 23 septembrie. Șeful statului a precizat atunci că România a transmis răspunsuri complete la toate întrebările tehnice formulate de oficialii americani. Experții de la Washington analizează în prezent oportunitatea și formatul prezenței trupelor militare ale Statelor Unite pe teritoriul european.

Președintele a confirmat direct disponibilitatea României de a împărți costul acestor operațiuni. Partea română așteaptă acum răspunsul oficial al administrației americane pentru a stabili detaliile tehnice și financiare ale acordului bilateral de securitate.