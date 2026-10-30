Contractul din Piața Victoriei expiră în 2028

Din 2013, EY România are sediul central în Tower Center International, în zona Piața Victoriei, iar în acești ani spațiul ocupat a crescut de la 4.500 la aproximativ 7.000 de metri pătrați, suprafața actuală.

Contractul încheiat cu Globalworth, proprietarul clădirii, se încheie în iunie 2028, însă compania a hotărât să caute de pe acum un alt sediu, arată Profit.ro.

Clădirea ARC, de lângă Pasajul Basarab

Negocierile cu PPF vizează un spațiu de dimensiuni apropiate, de circa 7.000 de metri pătrați, în ARC, o clădire nouă situată lângă Pasajul Basarab, a cărei construcție ar urma să se încheie anul viitor.

Întrebați de Profit.ro despre aceste discuții, reprezentanții EY România au refuzat să comenteze, iar cei ai PPF nu au oferit un răspuns până la publicarea articolului.

Terenul pe care se ridică ARC, de aproximativ 8.000 de metri pătrați, pe Șoseaua Orhideelor 27-29, a fost cumpărat de PPF în 2022, cu circa 10 milioane de euro, de la grupul RC Europe, al cărui proprietari sunt doi antreprenori cehi, foști directori ai Lidl, conform surselor Profit.ro.

Clădirea va oferi 30.000 de metri pătrați de spații închiriabile, iar livrarea pe piață e programată pentru primul trimestru din 2027.

Premier Energy, primul chiriaș anunțat

PPF Real Estate a făcut public de curând un pre-contract de închiriere semnat cu Premier Energy Group. După finalizarea lucrărilor, compania va ocupa în ARC aproximativ 3.000 de metri pătrați, cât un etaj din cele 10 ale clădirii.

O eventuală înțelegere și cu EY România ar duce gradul de ocupare al imobilului la circa o treime.

Ce pierde Globalworth

Pentru Globalworth, mutarea EY România ar însemna eliberarea a aproximativ 30% din Tower Center International. În turnul de birouri mai rămân chiriași precum Mindspace, Tradeshift, Cegeka, Hidroelectrica, Ogooga Services, Anima, Cardinal Entertainment și Azimut Services.

Compania activează pe piața locală încă din 1992 și are, în România și Republica Moldova, peste 1.000 de angajați. Birourile sale se află în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău.

Investițiile PPF în România

Divizia imobiliară a PPF, care gestionează în Europa și Statele Unite active de peste 2 miliarde de euro, a intrat în România în 2016, când a cumpărat clădirea de birouri Metropolis Center, cu 48 de milioane de euro.

Doi ani mai târziu, în 2018, grupul a preluat și turnul Crystal Tower, pentru 43 de milioane de euro.

Cele două clădiri, aflate în centrul Bucureștiului la 100 de metri una de cealaltă, însumează 35.000 de metri pătrați închiriabili.

În prezent, PPF Real Estate Holding a investit în România peste 100 de milioane de euro, iar dezvoltarea ARC ar costa, potrivit estimărilor, în jur de 70 de milioane de euro.

Anul trecut, într-un interviu pentru Profit.ro, Juraj Sastinsky, Investment Director al PPF Real Estate, a declarat că grupul caută oportunități de investiții în mai multe segmente, nu doar în imobiliarele comerciale, și urmărește proiecte care ar putea crea sinergii între companiile sale.

Familia Kellner, la conducerea grupului

Grupul PPF este controlat de cea mai bogată femeie din Europa Centrală și de Est. Din vara anului trecut, acesta aparține integral Renatei Kellnerova și celor trei fiice ale sale, Anna, Lara Kodl și Marie Isabella, care au răscumpărat cele 10% din acțiuni deținute de Petre Kellner Jr.

Familia Kellner a devenit acționar al PPF în 2022, după încheierea procedurilor de moștenire care au urmat morții tragice, în 2021, a lui Petr Kellner, acționarul majoritar al grupului.

Revista americană Forbes estimează averea Renatei Kellnerova și a familiei sale la 19,8 miliarde de dolari, ceea ce le plasează pe primul loc în topul celor mai bogați oameni din Cehia.

Interes în creștere pentru birourile din Capitală

Consultanții Colliers constată că tranzacțiile așteptate în perioada următoare arată o revenire treptată a interesului companiilor pentru București.

Conform estimărilor interne ale Colliers, de la începutul anului, multinaționalele noi au solicitat spații de birouri de peste 500 de metri pătrați care totalizează mai mult de 22.000 de metri pătrați.

Mai important însă, în ultimele luni vedem mai multe companii care analizează intrarea pe piață sau extinderea unor operațiuni în București, după o perioadă în care deciziile de investiții au fost mult mai prudente. Avem mai multe discuții concrete și mai multe proiecte care avansează decât în anii anteriori, ceea ce este un semnal încurajator.

Bucureștiul revine treptat pe lista companiilor care analizează noi centre de servicii sau extinderi, iar dacă aceste proiecte se concretizează, efectele vor deveni vizibile începând cu 2027”, a declarat Daniela Popescu, Director, Tenant Services & Workplace Advisory, Office360 în cadrul Colliers.