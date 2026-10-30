Copiii români vor să învețe. De ce nu reușește școala să le transforme curiozitatea în performanță?

Aproape jumătate dintre adolescenții români nu ating nivelul minim de competență la matematică, lectură sau științe. Și totuși, majoritatea se declară curioși și dornici să învețe. Unde se rupe legătura dintre potențialul copiilor și rezultatele școlii? Este una dintre întrebările de la care pornește o nouă ediție a emisiunii „România, cine ești?”, realizată de Mădălina Dobrovolschi la Prima TV.

Cele mai recente rezultate ale testelor PISA, cele din 2022, conturează o imagine îngrijorătoare a educației din România. Doar 48% dintre elevii de 15 ani ating nivelul minim de competență la matematică, 52% la lectură și 54% la științe. Cifrele arată dificultăți serioase în capacitatea elevilor de a înțelege și de a folosi în viața reală ceea ce învață la școală.

Dar aceleași evaluări oferă și o perspectivă diferită: 77% dintre adolescenții români se consideră curioși, iar 63% spun că sunt dispuși să depună un efort suplimentar atunci când întâmpină dificultăți.

Așadar, sunt copiii de astăzi mai puțin pregătiți să învețe sau școala nu a reușit să se adapteze unei generații care gândește și învață diferit?

O școală care să-i învețe pe copii să gândească, nu doar să memoreze

Într-un sistem în care performanța este încă măsurată în mare parte prin note, examene și cantitatea de informații memorate, apare o întrebare esențială: ce înseamnă, de fapt, o școală bună?

Este suficient ca un elev să obțină note mari sau ar trebui să știe să gândească independent, să argumenteze, să colaboreze și să găsească soluții?

Emisiunea aduce în discuție și relația dintre copil și profesor, teama de greșeală, presiunea performanței și efectele comparației permanente între elevi. Poate exista o educație exigentă, cu rezultate foarte bune, fără frică și fără umilire?

Cum pregătim copiii pentru o lume dominată de tehnologie și inteligență artificială?

O altă provocare majoră este legată de schimbările aduse de tehnologie. Într-o lume în care inteligența artificială poate oferi răspunsuri în câteva secunde, cât de relevantă mai este o educație construită în jurul reproducerii informațiilor?

Mai au sens temele tradiționale? Ar trebui interzise telefoanele în școli sau copiii trebuie învățați să le folosească responsabil? Cum îi pregătim pentru meserii și provocări pe care astăzi nici măcar nu le putem anticipa?

Cristian Pîrvulescu și Carmen Lică, invitați la „România, cine ești?”

Pentru a înțelege ce nu funcționează, dar mai ales ce soluții există, Mădălina Dobrovolschi îi are invitați pe Cristian Pîrvulescu, politolog și profesor universitar, și Carmen Lică, director executiv al Centrului Step by Step.

“România, cine ești?”, sâmbăta, de la ora 12:00, la Prima TV, emisiunea propune o abordare jurnalistică orientată spre soluții, aducând în prim-plan oameni, inițiative și modele care pot contribui la schimbarea societății românești.