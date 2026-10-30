Cum a ajuns Andreea Esca să fie plătită pentru un spectacol organizat în orașul lui Ilie Bolojan

Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din România, a urcat pe scena festivalului FestiFall, organizat la Oradea, într-un moment artistic pentru care organizatorii au plătit aproximativ 6.000 de euro. Evenimentul a fost finanțat în principal din bani publici, iar contractul pentru prestația prezentatoarei și a influencerului Cristian Șimonca, cunoscut drept „Otravă”, a fost încheiat prin firma acestuia din urmă. Cazul ridică întrebări despre relația dintre activitatea jurnalistică și promovarea comercială, mai ales atunci când colaborările sunt plătite de instituții finanțate din bugetul public.

Momentul cu Andreea Esca și Cristian Șimonca a avut loc pe 10 octombrie, în cadrul festivalului FestiFall 2026, organizat în Oradea, oraș în care Ilie Bolojan a fost primar înainte de a ajunge în funcții la nivel național. Potrivit informațiilor publicate de HotNews, participarea celor doi a fost remunerată cu aproximativ 6.000 de euro pentru o prestație de circa o oră și jumătate.

Banii nu au fost plătiți direct prezentatoarei, ci firmei Otravă Media SRL, deținută de Cristian Șimonca. Contractul încheiat cu Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR), cunoscută public sub numele Visit Oradea, a vizat servicii de promovare a municipiului. Momentul artistic a inclus un „DJ set” susținut de Șimonca împreună cu Andreea Esca.

Participarea prezentatoarei a fost confirmată de organizatori, care au precizat că prestația a fost plătită. Informația apăruse inițial într-un articol publicat de Gândul și a fost analizată ulterior de HotNews din perspectiva regulilor deontologice și a posibilelor conflicte de interese.

Festival finanțat în mare parte de la bugetul local

FestiFall este un eveniment organizat cu sprijinul administrației locale. Potrivit datelor prezentate de HotNews, bugetul ediției din 2026 a fost de aproximativ 2,47 milioane de lei. Cea mai mare parte a finanțării, respectiv 2,13 milioane de lei, a provenit de la bugetul local, în timp ce sponsorizările au însumat aproximativ 346.000 de lei.

Andreea Esca nu a fost singura vedetă remunerată pentru participarea la festival. Horia Brenciu și orchestra sa au primit 14.900 de euro plus TVA, iar cântăreața Mira a fost plătită cu 10.446 de euro plus TVA.

În cazul prezentatoarei de la Pro TV, discuția depășește însă valoarea contractului. HotNews atrage atenția asupra faptului că Esca este imaginea principalului jurnal de știri al unui post de televiziune și beneficiază de un nivel ridicat de notorietate și credibilitate. Participarea sa la evenimente comerciale sau de promovare plătite de autorități publice ridică problema delimitării dintre rolul jurnalistic și cel de influencer.

Ce spune Pro TV despre activitățile comerciale ale prezentatoarei

HotNews a solicitat un punct de vedere din partea Andreei Esca, însă aceasta nu a răspuns până la momentul publicării articolului. Publicația a cerut și poziția Pro TV cu privire la activitățile comerciale desfășurate de angajații săi în afara atribuțiilor din televiziune.

Postul a transmis că își menține angajamentul față de independența editorială și standardele jurnalistice, dar respectă dreptul angajaților și colaboratorilor de a desfășura activități personale și profesionale în afara companiei.

„Ca organizație, prioritatea noastră rămâne neschimbată: să oferim publicului nostru conținut independent, echilibrat și de încredere”, a transmis Pro TV, potrivit HotNews.

Andreea Esca publică de mai mulți ani pe conturile sale de socializare materiale prin care promovează produse, branduri, evenimente și companii. Unele postări sunt marcate explicit drept publicitate sau colaborări sponsorizate. În alte situații, nu este clar dacă a existat o remunerație.

Experții avertizează asupra riscului pentru credibilitatea presei

Ionuț Codreanu, vicepreședinte ActiveWatch și expert în educație media, consideră că astfel de colaborări pot afecta încrederea publicului în presă. El atrage atenția asupra riscului ca publicul să nu mai poată distinge clar între activitatea jurnalistică și interesele comerciale ale persoanelor care prezintă știri.

Potrivit datelor citate de HotNews din Digital News Report, doar 23% dintre români declară că au încredere în presă. În același timp, un studiu Ipsos privind credibilitatea profesiilor, realizat în 31 de țări, arată că prezentatorii de știri TV beneficiază de un nivel de încredere de 29%, peste cel acordat influencerilor, de 14%, și politicienilor, de 13%.