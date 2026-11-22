Mai este aproximativ o lună până la Crăciun, însă comercianții au pregătit deja oferta de brazi pentru sărbătorile de iarnă. Bucureștenii care vor să își împodobească locuințele în această perioadă au la dispoziție atât brazi naturali, cât și artificiali, la prețuri pentru toate buzunarele.

Potrivit unei analize realizate de Libertatea, prețurile diferă considerabil în funcție de dimensiunea pomului, de tipul acestuia și de magazinul din care este cumpărat.

Cât costă un brad natural în 2026

Cei care preferă mirosul de cetină în casă pot cumpăra de la Dedeman un brad natural de 1,30 metri cu 59 de lei, în timp ce un exemplar de 1,70 metri costă 99 de lei.

Pentru brazii cu înălțimi de peste 2,5 metri, cumpărătorii trebuie să scoată din buzunar cel puțin 339 de lei.

La Silva Group Băneasa, prețurile cresc pe măsură ce se apropie Crăciunul. În perioada 5–14 decembrie, un brad va costa 89 de lei, între 15 și 19 decembrie prețul va fi de 99 de lei, iar în ultimele cinci zile înainte de Crăciun va ajunge la 109 lei.

O alternativă pentru cei care vor să replanteze pomul după sărbători o reprezintă brazii în ghiveci. Aceștia costă între 99 și 232 de lei în magazinele de bricolaj analizate, însă exemplarele de dimensiuni mai mari pot ajunge la 549 de lei.

Brazii artificiali pot costa peste 3.000 de lei

Românii care preferă să cumpere un brad pe care să îl folosească mai mulți ani au la dispoziție numeroase modele artificiale.

La Brico Depot, un brad de 183 de centimetri costă între 199 și 250 de lei, iar varianta cu aspect nins ajunge la 399 de lei. La Carrefour, modelele de 1,80 metri au prețuri cuprinse între 599 și 850 de lei.

Unul dintre cele mai scumpe modele se găsește la Dedeman, unde un brad artificial cu instalație LED integrată costă 3.119 lei.

La bugetul destinat pomului de Crăciun se adaugă și cheltuielile pentru decorațiuni, instalații luminoase și alte accesorii.

Cum faci ca bradul natural să reziste până după sărbători

În cazul brazilor naturali, specialiștii recomandă verificarea prospețimii înainte de cumpărare. Crengile trebuie să fie flexibile, iar acele să nu se desprindă ușor atunci când sunt atinse.

Pentru a rezista cât mai mult în locuință, pomul trebuie așezat într-un suport cu apă, departe de calorifere și alte surse de căldură. De asemenea, nivelul apei trebuie verificat zilnic, mai ales în primele zile după împodobire.