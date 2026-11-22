La doar câteva zile de la reluarea activității, rafinăria Petrotel din Ploiești, controlată indirect de grupul petrolier rus Lukoil, se confruntă cu perspectiva unei noi opriri. Alimentarea cu țiței a fost întreruptă, iar stocurile disponibile ar permite continuarea producției pentru cel mult trei zile, relatează Profit.ro.

Transferul de petrol de la Oil Terminal Constanța către rafinăria din Ploiești a fost sistat sâmbătă dimineață. Potrivit sindicatului angajaților, decizia nu a fost însoțită de o explicație operațională comunicată rafinăriei.

Situația intervine într-un moment în care angajații reușiseră să readucă instalațiile în funcțiune, după mai bine de un an de inactivitate. Rafinăria începuse deja să producă produse petroliere finite.

Petrotel Ploiești mai dispune de 23.000 de tone de țiței

Potrivit reprezentanților salariaților, cantitatea de petrol disponibilă în prezent pe platforma industrială este de aproximativ 23.000 de tone. În lipsa reluării alimentării, instalațiile ar putea fi oprite din nou.

Sindicaliștii solicită Ministerului Energiei și conducerilor companiilor de stat Conpet și Oil Terminal să clarifice circumstanțele în care a fost întrerupt transportul materiei prime.

Blocajul riscă să genereze și pierderi financiare importante. Un nou transport de petrol este așteptat în Portul Constanța în perioada 24–25 noiembrie, însă descărcarea acestuia depinde de eliberarea capacităților de depozitare.

Costurile asociate întârzierii descărcării ar putea ajunge, potrivit estimărilor invocate de sindicat, la aproximativ 685.000 de dolari pe zi.

Contracte de peste 10 milioane de lei pentru reluarea activității

Petrotel a semnat recent două contracte cu Oil Terminal și Conpet, în valoare cumulată de peste 10 milioane de lei, pentru operațiunile de manipulare, depozitare și transport al petrolului.

Derularea acestor contracte este condiționată de derogările acordate de autoritățile americane în contextul sancțiunilor impuse grupului Lukoil. Actuala licență generală americană este valabilă până la 19 decembrie 2026.

Reprezentanții rafinăriei au precizat anterior că petrolul contractat provine din Kazahstan și că operațiunile respectă regimul sancțiunilor internaționale.

Compania Petrotel se află în insolvență din luna august, iar reluarea producției este considerată esențială pentru reorganizarea acesteia. O nouă întrerupere a activității ar putea afecta atât angajații și creditorii, cât și clienții care au achitat în avans produsele petroliere comandate.

Rafinăria, blocată de efectele sancțiunilor americane

Problemele companiei s-au agravat după introducerea sancțiunilor americane împotriva grupului rus Lukoil. OFAC a emis mai multe licențe generale pentru a permite anumite operațiuni ale activelor Lukoil din afara Rusiei. Acestea trebuiau să permită funcționarea lor în perioada de tranziție și până la o eventuală vânzare.

În practică, potrivit administratorului judiciar, băncile și partenerii din România au aplicat aceste reguli într-o manieră mult mai restrictivă. Problema a afectat inclusiv mecanismul de finanțare în interiorul grupului, folosit anterior pentru activitatea rafinăriei. Băncile românești ar fi refuzat să proceseze linii de credit sau finanțări venite din exterior. OFAC permitea, în anumite condiții, operațiuni obișnuite precum plata salariilor, mentenanța, serviciile IT, utilitățile sau plățile către furnizori și autorități. Administratorul susține însă că băncile aveau nevoie de confirmări mult mai clare pentru fiecare tranzacție.

„Mecanismul concret al blocajului este următorul: fiecare verigă a lanțului de aprovizionare este o tranzacție, fiecare tranzacție necesită o bază contractuală, iar fiecare bază contractuală necesită, în mediul actual, o autorizare neechivocă”, se arată în document.

O singură plată refuzată putea opri un întreg proces necesar funcționării rafinăriei. În aceste condiții, unitatea din Ploiești a rămas inactivă timp de peste șapte luni. Administratorul susține că echipamentele sunt întreținute și ar putea fi repornite. Rafinăria reprezintă, potrivit documentului, aproximativ 30% din capacitatea de procesare a României.

Administratorul judiciar estimează un risc de faliment de peste 80%

Pe lângă efectele sancțiunilor, compania se confruntă cu probleme financiare majore. Analiza situației din perioada 2023-2025 indică lichidități insuficiente, capital de lucru negativ și pierderi. Solvabilitatea s-a situat, de asemenea, sub nivelurile considerate normale. Administratorul judiciar arată și că Petrotel Lukoil depinde puternic de finanțările și relațiile comerciale cu alte companii din grup.

„Conform metodei de apreciere a stării globale a societății din punct de vedere economico-financiar numită metoda scorurilor, societatea a avut probleme începând cu anul 2023 și până în prezent, existand un risc de faliment de peste 80%”, se arată în document.

Petrotel Lukoil a explicat anterior că a acumulat datorii către furnizorii care au lucrat la reparațiile și mentenanța rafinăriei, la finalul anului 2025. La momentul cererii de insolvență, compania avea datorii scadente de peste 60 de zile în valoare de aproximativ 936,7 milioane de lei.

„În consecință, la momentul de față, debitoarea este în incapacitate de plată întrucât fondurile disponibile nu permit achitarea datoriilor acumulate, scadente de mai mult de 60 zile, în cuantum de 936.698.185,18 lei”, au transmis reprezentanții Petrotel.