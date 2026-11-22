Petrișor Peiu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că este mai preocupat de ascensiunea opoziției decât de problemele economice ale României. Acesta îl compară pe șeful statului cu Marcel Ciolacu și susține că nemulțumirea populației este rezultatul unei guvernări slabe.

„Președintele Nicușor Dan este un Marcel Ciolacu fără șinșilă. Este, cu alte cuvinte un olimpic internațional al cărui model politic este un personaj care s-a luptat toată viața cu bacalaureatul”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Acesta consideră că, după aproape un an și jumătate în fruntea statului, Nicușor Dan nu înțelege motivele pentru care opoziția câștigă teren.

Peiu îl compară pe Nicușor Dan cu Vladimir Putin și Carol al II-lea

În opinia lui Peiu, creșterea în popularitate a partidelor de opoziție este o consecință firească a nemulțumirii alegătorilor față de cei aflați la guvernare.

„O regulă de bază a democrației spune că, atunci când guvernarea este proastă, opoziția crește și, la următoarele alegeri, preia guvernul tocmai pentru a face altceva decât a făcut guvernul blamat de electorat”, a afirmat acesta.

Peiu susține că președintele ar trata opoziția ca pe un adversar al statului, în loc să caute soluții pentru problemele țării. În acest context, el îl compară pe Nicușor Dan cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar și cu regele Carol al II-lea.

„Președintele Nicușor Dan crede că soluția actualei crize din țară este lupta statului cu opoziția, nu buna guvernare! Ei bine, cam la fel gândește și Putin și orice alt autocrat de pe glob. Fix la fel gândea și Carol al II-lea”, a mai scris Peiu.

Inflația, facturile și cheltuielile pentru înarmare, printre reproșurile aduse președintelui

Petrișor Peiu a enumerat și o serie de motive care, în opinia sa, explică pierderea încrederii populației în actuala conducere a țării. Acesta a invocat nivelul ridicat al inflației, dificultățile întâmpinate de români în plata facturilor, dar și măsurile de austeritate. Peiu a criticat, de asemenea, cheltuielile pentru achizițiile de armament, despre care susține că se ridică la 16,8 miliarde de euro și că au fost realizate fără licitație.

Pe lista reproșurilor se află și închiderea unor centrale electrice din România, în contextul importurilor de energie.