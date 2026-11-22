Românii care dețin cărți de identitate în formatul vechi, introdus în 1997, nu sunt obligați să le înlocuiască imediat cu cele electronice. Începând însă cu 3 august 2031, vechile buletine nu vor mai putea fi folosite pentru călătorii în Uniunea Europeană și în Spațiul Schengen.

Până la această dată, românii vor putea trece granițele statelor europene cu actuala carte de identitate, atât timp cât aceasta este valabilă. În România, documentul va putea fi utilizat în continuare ca act de identitate, până la expirare. Cei care vor să treacă la varianta electronică o pot face oricând, fără să aștepte expirarea documentului pe care îl dețin. În cazul preschimbării unui act care urmează să expire, cererea trebuie depusă cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de expirare, scrie Profit.ro.

Care este diferența dintre cartea electronică de identitate și cea simplă

Noile cărți de identitate au dimensiunile unui card bancar. Cartea electronică de identitate (CEI) este prevăzută cu un cip și poate înlocui pașaportul pentru deplasările în statele Uniunii Europene. Documentul este acceptat și în Elveția, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Republica Moldova și Turcia. Buletinul electronic permite, de asemenea, accesarea unor servicii publice online și semnarea electronică a documentelor. O altă schimbare privește adresa de domiciliu. Aceasta nu mai apare pe suprafața cardului, ci este stocată în format electronic.

Cartea de identitate simplă (CIS), în schimb, nu are cip și poate fi utilizată doar pe teritoriul României. Cei care aleg această variantă vor avea nevoie de pașaport pentru a călători în străinătate.

Cât costă eliberarea unui nou buletin

Prima carte electronică de identitate se eliberează gratuit cetățenilor români care au împlinit 14 ani. Pentru eliberarea documentului, tarifele sunt următoarele:

70 de lei pentru cartea electronică de identitate destinată copiilor sub 14 ani, cu excepția celor care împlinesc această vârstă în următoarele 30 de zile

70 de lei pentru eliberarea unei noi cărți electronice de identitate, după ce titularul a mai deținut un astfel de document

40 de lei pentru cartea de identitate simplă

Din 1 august 2025, românii pot solicita un buletin electronic la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Programările se fac online, pe platforma HUB a Ministerului Afacerilor Interne. Solicitanții trebuie să se prezinte personal pentru preluarea fotografiei, a semnăturii și, după caz, a amprentelor.

La ridicarea documentului sunt stabilite două coduri PIN. Primul, format din patru cifre, este destinat autentificării, iar cel de-al doilea, din șase cifre, este utilizat pentru semnătura electronică.

Acordul de primire în spațiu poate fi transmis online

Din 6 august 2026, proprietarii locuințelor nu mai sunt nevoiți să însoțească la ghișeu persoanele care vor să își stabilească domiciliul la adresa lor. Acordul de primire în spațiu poate fi transmis electronic, prin platforma Ministerului Afacerilor Interne. Pentru a utiliza serviciul, proprietarul trebuie să dețină un cont validat.

Acesta poate încărca un extras de carte funciară emis în ultimele 30 de zile. Dacă nu dispune de acest document în format electronic, solicitantul poate prezenta la ghișeu actul de proprietate în original.

Autoritățile intenționează să extindă facilitatea și pentru persoanele care solicită viza de flotant.