Necesarul de personal pentru următorii 14 ani

Marele Ducat se sprijină deja, într-o măsură semnificativă, pe lucrători sosiți din alte țări. Estimările Institutului General de Securitate Socială (IGSS) arată că economia luxemburgheză va trebui să facă în jur de 335.000 de recrutări în următorii 14 ani, în toate domeniile de activitate, potrivit Adevărul.

Cele mai multe, 180.000, vor servi la înlocuirea celor care se retrag la pensie, în vreme ce restul de 155.000 corespund locurilor de muncă ce vor apărea până în 2040.

Datele fac parte dintr-un plan elaborat de Camera de Comerț din Luxemburg.

Documentul atrage atenția că lipsa constantă a personalului calificat ar putea afecta rezultatele companiilor și competitivitatea economiei, potrivit sursei citate.

Situația este agravată de îmbătrânirea populației și de diminuarea numărului celor care pot intra pe piața muncii. Din acest motiv, specialiștii aduși din străinătate devin una dintre soluțiile de bază pentru ca economia să se dezvolte în continuare.

Străinii, majoritari printre salariați

Dependența Luxemburgului de lucrătorii internaționali este deja considerabilă. Conform Camerei de Comerț, cam 74% dintre salariații țării au cetățenie străină.

Pe lângă recrutare, reprezentanții mediului de afaceri cer și măsuri care să-i determine pe angajați să rămână în țară și să le ușureze familiilor integrarea.

Directorul general al Camerei de Comerț din Luxemburg, Carlo Thelen, a explicat într-un comunicat că „asigurarea sustenabilității și competitivității economiei noastre necesită orientări clare și măsuri specifice pentru a garanta disponibilitatea profilurilor diverse căutate de întreprinderi”.

Șase direcții strategice, 34 de propuneri

Camera de Comerț a formulat 34 de recomandări concrete, organizate pe șase axe strategice. Ele urmăresc ca nevoile viitoare de competențe ale economiei să fie anticipate, Luxemburgul să fie promovat ca destinație internațională pentru specialiști, formalitățile administrative să devină mai simple, iar angajații străini și familiile lor să se integreze mai ușor.

Între măsurile aflate în pregătire figurează un ghișeu unic care să gestioneze atât recrutarea, cât și integrarea talentelor internaționale. Este prevăzut și un program prin care soții angajaților străini să fie ajutați să cunoască țara și să-și găsească de lucru.

Instituția mai consideră că experiența profesioniștilor trecuți de 45 și de 55 de ani ar trebui pusă în valoare, iar inteligența artificială ar putea crește productivitatea și ar putea face recrutarea mai simplă, conform aceleiași surse.

Un stat mic, cu cel mai ridicat nivel de trai din Europa

Luxemburgul, unul dintre statele europene cu cele mai reduse dimensiuni, figurează totodată printre cele mai prospere.

Nivelul de trai ridicat, stabilitatea economică și siguranța fac din Marele Ducat o destinație căutată de angajați din toată lumea. În clasamentul Statista privind calitatea vieții în 2025, țara se plasează pe primul loc în Europa.

Sectoarele în care lipsesc oameni

Lipsa de personal afectează numeroase domenii, de la finanțe și sănătate la construcții, industrie și IT, arată sursa citată.

Firmele din zona financiară și juridică vor să recruteze specialiști în analiza riscurilor bancare, auditori, consultanți juridici și manageri responsabili de relația cu clienții.

Cererea din sectorul medical și din asistența socială vizează asistenți medicali, personal de îngrijire și educatori pentru copiii mici.

La rândul lor, companiile IT caută să angajeze dezvoltatori de software, administratori de baze de date și specialiști în securitate cibernetică. Cei cu pregătire tehnică își pot găsi locuri de muncă și în industrie.

Ce aduce lista revizuită în martie 2026

În martie 2026 a fost actualizată lista ocupațiilor cu cea mai acută lipsă de candidați, care cuprinde acum 20 de meserii. Noutățile includ meserii din construcții, mai ales montarea și repararea acoperișurilor, managementul și ingineria calității în industrie, dar și instalarea și întreținerea echipamentelor industriale.

Proceduri mai rapide pentru lucrătorii din afara UE

Ca să compenseze lipsa de personal, autoritățile au schimbat regulile după care sunt recrutați cetățenii statelor care nu aparțin Uniunii Europene. Pentru cele 20 de ocupații de pe lista cu deficit sever, angajatorii au acces la o procedură accelerată, prin care obțin certificatul necesar pentru angajarea unui lucrător străin.

Documentul este eliberat de Agenția pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă (ADEM) în maximum cinci zile lucrătoare de la momentul în care se confirmă primirea cererii. Pentru restul ocupațiilor, termenul ajunge la șapte zile lucrătoare.