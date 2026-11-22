Formula de bază: salariul brut, împărțit la un reper național

Punctajul unei luni se obține împărțind venitul brut lunar realizat, sau, după caz, venitul lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv potrivit Legii nr. 360/2023.

În calcul intră, așadar, salariul brut pe care s-a plătit contribuția la pensie, nu suma netă primită în mână.

Un salariu brut egal cu reperul aduce exact un punct pentru luna respectivă, un salariu de două ori mai mare aduce două puncte, iar unul cât jumătate din reper aduce 0,5 puncte.

Când o persoană are în aceeași lună venituri din mai multe surse, de exemplu din două contracte de muncă, punctajul se calculează pe veniturile asigurate cumulate, Legii nr. 360/2023.

Toate punctajele, lunare sau anuale, se calculează cu cinci zecimale, potrivit art. 85 din lege.

Reperul din 2026: 8.620 de lei până pe 29 martie, 9.192 de lei după aceea

Câștigul salarial mediu brut folosit la pensii nu este salariul mediu publicat lunar de Institutul Național de Statistică, ci o valoare stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru 2026, Legea nr. 44/2026 l-a fixat la 9.192 de lei, aplicabil de la 30 martie 2026, data intrării ei în vigoare.

Pentru intervalul 1 ianuarie-29 martie 2026, Casa Națională de Pensii Publice a precizat că se folosește valoarea de 8.620 de lei, stabilită pentru 2025 prin Legea nr. 10/2025.

Luna martie a avut, astfel, două repere. O valoare ponderată cu zilele lucrătoare, 20 de zile la 8.620 de lei și două zile la 9.192 de lei, adică 8.672 de lei. Același salariu brut a adus, prin urmare, mai multe puncte în primele luni ale anului decât după 30 martie. Un salariu de 8.000 de lei brut însemna, în februarie, 0,92807 puncte, iar în aprilie, 0,87032 puncte.

De la punctajul lunar la cel anual

Punctajele celor 12 luni ale unui an calendaristic se adună, iar suma se împarte la 12, rezultatul fiind punctajul anual. Pentru că împărțirea se face mereu la 12, lunile fără punctaj trag în jos media anului.

Exemple pentru veniturile din 2026

Calculele de mai jos folosesc drept reper suma de 8.620 de lei pentru ianuarie și februarie, 8.672 de lei pentru martie și 9.192 de lei pentru aprilie-decembrie, cu cinci zecimale, pentru un angajat care nu contribuie la Pilonul II. Sunt exemple orientative, punctajul efectiv fiind cel stabilit de casa de pensii pe baza veniturilor declarate.

La salariul minim, care a fost de 4.050 de lei brut până pe 30 iunie 2026 și a crescut la 4.325 de lei de la 1 iulie, ianuarie și februarie aduc câte 0,46984 puncte, martie 0,46702 puncte, aprilie-iunie câte 0,44060 puncte, iar iulie-decembrie câte 0,47052 puncte. Punctajul anual rezultat este de 0,46264.

Un salariu constant de 6.000 de lei brut produce câte 0,69606 puncte în ianuarie și februarie, 0,69188 puncte în martie și câte 0,65274 puncte în fiecare lună din aprilie până în decembrie, adică un punctaj anual de 0,66322.

Cine a câștigat tot anul 9.192 de lei brut, exact cât reperul de după 30 martie, a primit câte 1,06636 puncte în ianuarie și februarie, 1,05996 puncte în martie și câte un punct întreg din aprilie, cu un punctaj anual de 1,01606.

La un salariu constant de 12.000 de lei brut, punctajele lunare sunt de 1,39211 în ianuarie și februarie, 1,38376 în martie și 1,30548 din aprilie până în decembrie, iar punctajul anual ajunge la 1,32644.

Cât valorează în lei un an de muncă

Cuantumul pensiei se calculează înmulțind numărul total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință, potrivit art. 83 din Legea nr. 360/2023. Valoarea punctului de referință a rămas de 81 de lei pe tot parcursul anului 2026, potrivit Legii nr. 141/2025, conform CNPP.

Raportat la exemplele de mai sus, un an lucrat în 2026 adaugă la pensia lunară brută aproximativ 37,47 de lei la salariul minim, 53,72 de lei la 6.000 de lei brut, 82,30 de lei la 9.192 de lei brut și 107,44 de lei la 12.000 de lei brut. Punctele acumulate rămân aceleași, iar suma în lei se modifică odată cu valoarea punctului de referință.

Corecția pentru cei care contribuie la Pilonul II

Pentru lunile în care angajatul contribuie și la un fond de pensii administrat privat, punctajul obținut în sistemul public se înmulțește cu un indice de corecție, de 0,81000 în 2026, potrivit art. 85 din Legea nr. 360/2023, arată CNPP.

Indicele reflectă faptul că, din contribuția de asigurări sociale de 25%, o cotă de 4,75 puncte procentuale merge către fondul de pensii administrat privat, calculul fiind (25 – 4,75) / 25 = 0,81.

Concret, un salariu de 9.192 de lei brut în aprilie 2026 aduce, pentru un participant la Pilonul II, 0,81000 puncte în loc de un punct întreg, adică 65,61 de lei la pensia publică în loc de 81 de lei.

Contractul de asigurare socială

Persoanele care își plătesc singure contribuția, pe baza unui contract de asigurare socială, primesc un punctaj lunar calculat din venitul lunar asigurat înscris în contract, raportat la câștigul salarial mediu brut din anul în care contractul a fost încheiat. Punctajul se acordă pentru fiecare lună din contract pentru care s-a plătit contribuția.

Venitul lunar asigurat înscris într-un astfel de contract nu poate coborî sub 4.050 de lei până pe 30 iunie 2026, respectiv sub 4.325 de lei de la 1 iulie 2026.

De la punctajele anuale la pensie

Numărul total de puncte se obține adunând punctajele anuale din toată cariera și punctele de stabilitate. Acestea din urmă se acordă pentru stagiul contributiv realizat în sistemul public peste 25 de ani: 0,50 puncte pentru fiecare an peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an peste 35 de ani, proporțional și pentru fracțiunile de an (art. 85 alin. (3)-(5), Legea nr. 360/2023).

Ele nu se acordă pentru perioadele în care pensia a fost cumulată cu un venit asigurat (art. 85 alin. (6), Legea nr. 360/2023).

Un asigurat cu 35 de ani de stagiu, care a câștigat în fiecare an exact cât reperul anului respectiv, adună 35 de puncte din contribuții și 6,25 puncte de stabilitate, cinci ani a câte 0,50 și cinci ani a câte 0,75. Cele 41,25 de puncte, înmulțite cu 81 de lei, dau 3.341,25 de lei, sumă care devine 3.342 de lei, pentru că fracțiunile de leu se rotunjesc la un leu în favoarea pensionarului. Rezultatul reprezintă cuantumul brut, înaintea reținerilor.