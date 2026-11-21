Președintele rus Vladimir Putin le-a transmis ucrainenilor că ar trebui să își unească forțele cu Rusia și să se gândească la viitor, în pofida războiului declașat de Moscova asupra Ucrainei în februarie 2022. Liderul de la Kremlin a acuzat Occidentul că sprijină Kievul în propriul interes, cu scopul de a slăbi și dezbina cele două popoare, relatează agenția rusă de presă TASS, preluată de News.ro.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat regizorului sârb Emir Kusturica pentru un film dedicat împlinirii vârstei de 80 de ani de către Patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse.

„Aș vrea să spun: treceți de partea noastră, pentru că aceasta este partea noastră comună. Treceți de partea comună, de partea corectă a istoriei”, a afirmat Vladimir Putin.

Putin acuză Occidentul că urmărește propriile interese în Ucraina

Liderul de la Kremlin a susținut că statele occidentale nu acționează în interesul Ucrainei, ci urmăresc să slăbească și să dezbine părțile implicate în conflict, pentru a le supune ulterior propriei voințe.

Putin a pledat pentru unitatea dintre ruși și ucraineni și a spus că nu se referă neapărat la existența unui singur stat. „Nu neapărat în cadrul unui singur stat – nici măcar nu vorbim despre asta. Ci despre unitate în sensul cel mai larg al cuvântului”, a declarat președintele rus.

Acesta a mai afirmat că cele două popoare ar trebui să își unească eforturile pentru atingerea unor obiective comune și să se gândească la viitorul generațiilor următoare.

„Aşadar, dacă vorbim despre ucraineni, aş vrea ca ei să audă acest lucru. Şi, indiferent ce se întâmplă, indiferent de tragediile care au loc astăzi, trebuie să ne gândim la viitor, la viitorul copiilor noştri, şi să înţelegem că, dacă vrem să fim puternici, importanţi şi să avem condiţii pentru o dezvoltare bună, trebuie, desigur, să fim împreună. În sensul că trebuie să ne unim forţele pentru a atinge obiective comune”, explică preşedintele rus.

Putin susține că Ucraina s-a confruntat cu dezindustrializarea după obținerea independenței

În același interviu, președintele rus a reluat acuzațiile la adresa conducerii de la Kiev, susținând că puterea în Ucraina a fost preluată de naționaliști.

Totodată, Putin a afirmat că Ucraina și-a pierdut o parte importantă a capacităților industriale după destrămarea Uniunii Sovietice și că declinul economic și demografic a început înaintea atacurilor rusești.

„Ce s-a întâmplat după destrămarea URSS şi obţinerea independenţei de către Ucraina? Şi-a pierdut industria construcţiilor navale, industria aeronautică şi industria producătoare de rachete. În practică, au avut loc atât depopularea, cât şi dezindustrializarea. Totul s-a destrămat. Şi nu acum, nu în ultimele săptămâni, sub loviturile de represalii ale forţelor ruse de rachete. Nu, totul s-a prăbuşit de la sine”, afirmă liderul rus.

Declarațiile lui Vladimir Putin vin în contextul în care războiul declanșat de Rusia prin invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, a intrat în al cincilea an.