Volodimir Zelenski a reacționat după ce Donald Trump l-a numit „prieten” pe Vladimir Putin, în timpul vizitei sale în China. Liderul ucrainean a declarat că președintele rus este un dușman și un criminal, responsabil pentru atacurile asupra populației civile.

„Pentru noi, el este un dușman… pentru noi, el este un criminal”, a spus Zelenski pentru CNN.

Liderul ucrainean a insistat că președintele rus continuă să fie responsabil pentru moartea civililor, în urma atacurilor lansate asupra Ucrainei.

„El omoară – de altfel, omoară în fiecare zi și noapte”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski consideră că apropierea afișată de Trump față de Putin îi permite liderului de la Kremlin să continue războiul fără să resimtă suficient presiunea internațională. În opinia sa, tratarea președintelui rus drept „prieten” arată că acesta „nu simte suficientă presiune”.

Reacția vine după întâlnirea de joi, 19 noiembrie, din China, la care au participat Donald Trump, Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping. În timpul reuniunii, liderul de la Casa Albă l-a prezentat pe Putin drept un „prieten” și a vorbit despre relația bună pe care cei doi o au de mai mulți ani. Ulterior, într-o conferință de presă susținută vineri la Casa Albă, Trump și-a apărat declarațiile. El a susținut că Putin își dorește încheierea conflictului din Ucraina. Președintele american a afirmat că atât Putin, cât și Zelenski vor oprirea războiului, dar nu reușesc să ajungă la un acord. În același timp, întrebat dacă liderul rus poate fi considerat un prieten al Statelor Unite, Trump a evitat să ofere un răspuns clar.

Rusia a lansat peste 400 de drone și 110 rachete asupra Ucrainei

În noaptea de joi spre vineri, armata rusă a lansat unul dintre cele mai ample bombardamente din acest an. Atacurile au vizat inclusiv capitala Kiev, unde au fost lovite poduri și obiective de infrastructură. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața în urma bombardamentelor. Alte zeci au fost rănite, iar mai multe zone au rămas fără energie electrică și apă. Au fost afectate inclusiv trei poduri importante din Kiev, precum și infrastructura feroviară și energetică din alte regiuni ale țării. Atacurile au venit la scurt timp după ce forțele ucrainene au provocat noi avarii Podului Crimeei, care leagă peninsula ocupată de teritoriul Rusiei.

Un nou bombardament a avut loc în seara zilei de 20 noiembrie, în orașul Krivoi Rog. Două persoane, printre care un copil, au murit în urma atacului cu rachete balistice, iar alte zeci au fost rănite. Forțele ruse au continuat atacurile și în cursul nopții, când o dronă a lovit o instalație industrială din oraș.

Rachetele rusești au ajuns și în Polonia. NATO a ridicat avioane de luptă

Bombardamentele asupra Ucrainei au provocat îngrijorare și în Polonia, după ce trei obiecte lansate de Rusia au pătruns în spațiul aerian al țării. Autoritățile poloneze au identificat două rachete și o posibilă dronă. Una dintre rachete a căzut în apropierea localității Nowy Lipowiec, la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Ucraina.

Ministrul polonez al Apărării a calificat incidentul drept o „provocare” din partea Moscovei. Nu au fost raportate victime sau pagube majore.

În timpul incidentului, NATO a mobilizat avioane de luptă pentru monitorizarea situației. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a condamnat încălcarea spațiului aerian polonez. Incidentul a avut loc în apropierea unei zone în care militari din mai multe state NATO desfășurau exerciții comune, alimentând temerile privind extinderea tensiunilor dincolo de granițele Ucrainei.