România riscă să piardă unul dintre argumentele juridice prin care a blocat plata despăgubirilor către frații Ioan și Viorel Micula. Un avocat general al Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) consideră că sumele stabilite prin arbitraj nu reprezintă ajutor de stat. În joc sunt peste 356 de milioane de dolari.

Athanasios Rantos, avocat general al CJUE, a recomandat anularea unei hotărâri a Tribunalului UE, care susținuse poziția Comisiei Europene. Instituția europeană a considerat că plata despăgubirilor ar reprezenta un avantaj economic nejustificat pentru frații Micula și companiile acestora. Rantos susține însă că banii acordați prin arbitraj reprezintă compensații pentru un prejudiciu, nu beneficii economice oferite investitorilor, scrie Profit.ro.

Cum a început disputa dintre România și frații Micula

Conflictul juridic datează din perioada de dinaintea aderării României la UE. Statul român a eliminat un program de facilități fiscale destinat investitorilor din regiunile defavorizate, pentru a respecta regulile europene privind ajutoarele de stat. Frații Micula, cetățeni suedezi de origine română, au contestat măsura. Aceștia au susținut că România a încălcat tratatul bilateral de protejare a investițiilor încheiat cu Suedia.

În decembrie 2013, un tribunal de arbitraj al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID), instituție afiliată Băncii Mondiale, le-a dat dreptate. Tribunalul a stabilit că România nu a asigurat un tratament corect și echitabil investițiilor celor doi frați. Despăgubirile acordate inițial au fost de aproximativ 116,3 milioane de dolari. Ulterior, dobânzile au majorat suma. Potrivit unei decizii privind executarea silită, pronunțate în SUA în 2019, valoarea depășea 356 de milioane de dolari.

De ce ar putea pierde România un argument juridic

Comisia Europeană a considerat că despăgubirile reprezintă, în realitate, o compensare a facilităților fiscale eliminate de România. În consecință, instituția a calificat plata drept ajutor de stat incompatibil cu normele europene, poziție susținută ulterior și de Tribunalul UE.

Avocatul general Athanasios Rantos contestă însă această interpretare. Potrivit acestuia, există o diferență între acordarea unui avantaj economic și repararea prejudiciului provocat unui investitor. Rantos consideră că despăgubirile au fost acordate pentru încălcarea obligațiilor asumate de România prin tratatul cu Suedia, nu pentru restituirea facilităților fiscale. Conform acestuia, Tribunalul UE a pornit de la o premisă greșită atunci când a considerat că executarea hotărârii arbitrale le-ar fi oferit investitorilor un avantaj necuvenit.

Dacă judecătorii CJUE vor accepta această interpretare, concluzia Comisiei Europene privind existența unui ajutor de stat ilegal ar putea fi anulată.

România, sancționată și în instanțele americane

Disputa continuă și în Statele Unite, unde frații Micula încearcă să obțină executarea hotărârii arbitrale. În aprilie 2026, un judecător federal din Washington a sancționat România cu 5,8 milioane de dolari pentru nerespectarea obligațiilor privind furnizarea probelor. A fost a treia sancțiune aplicată statului român în acest dosar, valoarea totală a amenzilor ajungând la 21 de milioane de dolari.

Avocații fraților Micula au salutat opinia exprimată de Rantos, considerând-o o confirmare a argumentelor susținute de investitori de-a lungul anilor.