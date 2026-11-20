Ministrul român de Externe Dan Neculăescu a ironizat eforturile Rusiei de a-i destabiliza pe aliați, arătând că toate eforturile sale de a extinde confllictul nu face decât să-i unească și mai mult.

„Atacuri în Marea Neagră, rachete deasupra Poloniei și un complot de asasinat dejucat în Danemarca. Am mai văzut această versiune de escaladare. Funcționează remarcabil de bine în a apropia aliații NATO și în a face Alianța noastră mai mare și mai puternică, spune ministrul român de Externe Dan Neculăescu.

Polonia investighează încălcarea deliberată a spațiului aerian în timpul atacului rusesc asupra Ucrainei

Rusia a încălcat spațiul aerian al Poloniei noaptea trecută cu trei obiecte care erau probabil două rachete și o dronă, a declarat vineri ministrul polonez al apărării. El a acuzat Moscova de provocare deliberată.

„A avut loc o încălcare a spațiului aerian polonez și o incursiune a unor obiecte din Federația Rusă”, a declarat Władysław Kosiniak-Kamysz, într-o conferință de presă.

„A existat o rachetă Kh-101. În al doilea caz, se poate vorbi, de asemenea, despre o rachetă; în al treilea, cel mai probabil a fost o dronă cu reacție”, a adăugat el.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a numit incidentul „o provocare intenționată”.

Centrul guvernamental pentru securitate al Poloniei a primit informații despre o amenințare aeriană în urma suspiciunilor că spațiul aerian al țării a fost încălcat de obiecte aeriene neidentificate, în contextul unui atac rusesc de mare amploare asupra Ucrainei, în dimineața zilei de 20 noiembrie.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a menționat că relatările privind încălcarea spațiului aerian sunt în prezent investigate pentru a confirma datele sistemului radar și, dacă este necesar, a lua măsuri pentru a contracara o potențială amenințare.

Alerte în zorii zilei

Înainte de aceasta, Polonia a activat forțele și mijloacele de apărare aeriană necesare pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei, inclusiv asupra regiunilor sale vestice.

Vineri, 20 noiembrie, în jurul orei 06:50, Centrul Guvernamental pentru Securitate a trimis alerte locuitorilor din voievodatele Lublin și Podkarpackie, avertizându-i cu privire la amenințarea unui atac aerian.

De asemenea, pe rețelele de socializare au apărut relatări conform cărora sirenele de raid aerian ar fi declanșat în voievodatele Lublin și Podkarpackie.

Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană a anunțat că aeroportul Rzeszow a suspendat zborurile din cauza operațiunilor cu aeronave militare.

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