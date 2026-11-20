Rusia a încălcat spațiul aerian al Poloniei noaptea trecută cu trei obiecte care erau probabil două rachete și o dronă, a declarat vineri ministrul polonez al apărării. El a acuzat Moscova de provocare deliberată.

„A avut loc o încălcare a spațiului aerian polonez și o incursiune a unor obiecte din Federația Rusă”, a declarat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, într-o conferință de presă, transmite Reuters.

„A existat o rachetă Kh-101. În al doilea caz, se poate vorbi, de asemenea, despre o rachetă; în al treilea, cel mai probabil a fost o dronă cu reacție”, a adăugat el.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a numit incidentul „o provocare intenționată”.

Centrul guvernamental pentru securitate al Poloniei a primit informații despre o amenințare aeriană în urma suspiciunilor că spațiul aerian al țării a fost încălcat de obiecte aeriene neidentificate, în contextul unui atac rusesc de mare amploare asupra Ucrainei, în dimineața zilei de 20 noiembrie.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a menționat că rapoartele privind încălcarea spațiului aerian sunt în prezent investigate pentru a confirma datele sistemului radar și, dacă este necesar, a lua măsuri pentru a contracara o potențială amenințare.

Măsurile de apărare aeriană, activate

Înainte de aceasta, Polonia a activat forțele și mijloacele de apărare aeriană necesare pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei, inclusiv asupra regiunilor sale vestice.

Vineri, 20 noiembrie, în jurul orei 06:50, Centrul Guvernamental pentru Securitate a trimis alerte locuitorilor din voievodatele Lublin și Podkarpackie, avertizându-i cu privire la amenințarea unui atac aerian.

De asemenea, pe rețelele de socializare au apărut relatări conform cărora sirenele de raid aerian ar fi declanșat în voievodatele Lublin și Podkarpackie.

Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană a anunțat că aeroportul Rzeszow a suspendat zborurile din cauza operațiunilor cu aeronave militare.

În octombrie, autoritățile poloneze au petrecut șase zile căutând un obiect zburător neidentificat, după ce locuitorii din jurul rezervorului Zemborzyce, lângă Lublin, au raportat că au auzit un zgomot.

Pe 10 septembrie anul trecut, Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului său aerian de către drone rusești.