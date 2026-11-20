Ministrul de externe danez a declarat că atașatul rus pentru apărare la Copenhaga va fi expulzat după ce Moscova a fost suspectată că se află în spatele unei tentative de asasinat asupra unui rapper americano-ucrainean.

„Tocmai l-am convocat pe ambasadorul rus la Ministerul Afacerilor Externe și l-am anunțat despre decizia guvernului de a-l expulza pe atașatul rus de apărare din Danemarca”, a declarat Lars Løkke Rasmussen într-o conferință de presă, citat de The Guardian.

Expulzarea va avea loc în termen de șapte zile. „Spunem asta foarte clar: v-am demascat”, a adăugat el.

Poliția daneză a declarat că a evitat o tentativă a serviciilor de informații rusești de a-l asasina pe rapperul americano-ucrainean Kyivstoner în septembrie, înainte de un concert planificat în Danemarca.

Doi bărbați danezi sunt suspectați că au fost recrutați de serviciile secrete rusești pentru a asasina un rapper ucrainean înaintea unui concert planificat în Danemarca, a relatat vineri postul de televiziune danez DR, citând o audiere în instanță. Ambii bărbați au negat orice faptă ilicită în instanță, a relatat postul de televiziune danez DR.

Acuzațiile serviciului național de informații danez

Serviciul național de securitate și informații al Danemarcei, PET, a declarat în septembrie că Rusia recrutează cetățeni danezi pentru a ajuta la planificarea unor acte de sabotaj împotriva firmelor daneze de apărare cu legături cu Ucraina.

Nu a fost clar cum i-a identificat poliția pe cei doi bărbați, care au fost opriți într-un vehicul care transporta mai multe arme, sau cum s-a extins ancheta pentru a include alți doi bărbați care nu sunt acuzați de participarea la presupusul complot de asasinat care îl viza pe Kyivstoner.

Cu toate acestea, toți cei patru bărbați sunt reținuți în arest din septembrie, potrivit postului de radio.

De asemenea, nu a fost clar cum ar fi recrutat serviciile de informații rusești cei doi suspecți danezi.

Variantă de lucru: suspendarea vizelor Schengen pentru ruși

Rasmussen a mai spus că Danemarca ia în considerare suspendarea vizelor Schengen pentru ruși.

„Am lansat lucrări la nivel european pentru a înăspri și mai mult regulile care reglementează accesul cetățenilor ruși în Europa ”, a declarat el. „Ne intensificăm acum eforturile pentru a elimina toate vizele neesențiale.”

„Cel mai puternic răspuns pe care Danemarca îl poate da este să nu ezite și să sprijine Ucraina . Și intenționăm pe deplin să continuăm să sprijinim Ucraina.”

Între timp, numărul copiilor uciși și răniți în războiul din Ucraina de până acum în acest an l-a depășit deja pe cel de anul trecut și este pe cale să rivalizeze cu primul an mortal al conflictului, 2022, a anunțat vineri agenția ONU pentru copii.

1.144 de copii ucraineni au fost uciși sau răniți în Ucraina în primele zece luni ale anului 2026

Atacurile rusești asupra Ucrainei s-au intensificat în acest an, armele cu rază lungă de acțiune fiind principala cauză a morților în rândul civililor, potrivit Națiunilor Unite . Rusia a negat în repetate rânduri că ar fi atacat intenționat ținte civile din Ucraina.

Cel puțin 1.144 de copii au fost uciși sau răniți în Ucraina în primele zece luni ale anului 2026, a declarat UNICEF , puțin sub numărul de 1.386 înregistrat în 2022, când Rusia a invadat țara.

Louise Wateridge de la UNICEF a declarat că 114 copii au fost uciși și 1.030 răniți până la sfârșitul lunii octombrie și că ONU a verificat aproximativ 270 de atacuri asupra unităților de învățământ în acest an. Unul dintre acestea a fost o grădiniță din Kiev, în districtul Solomianskyi, care a fost lovită pentru a doua oară pe 7 noiembrie, deși nu au existat decese sau răniți, deoarece a fost peste noapte.

„Copiii care au venit aici ar trebui să învețe culorile. Ar trebui să învețe numerele și primele cuvinte”, a spus Wateridge, vorbind din mijlocul dărâmăturilor din curtea școlii, într-o conferință televizată adresată jurnaliștilor la Geneva.

„În schimb, copiii din Ucraina învață să recunoască sunetul dronelor care se apropie. Învață să alerge după adăpost”, a spus ea de Ziua Mondială a Copilului.