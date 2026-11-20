Țoiu și-a prezentat calculul și cifrele pe care l-a folosit, susținând că șansele ca două dosare să ajungă la același inspector și ambele să fie finalizate cu o decizie sunt extrem de mici.

„Care credeți că este probabilitatea ca dosarul lui Radu Miruță să fi ajuns, aleatoriu prin soft, cum cer legea, la exact același inspector ANI ca acela care a gestionat sesizarea contra lui Dominic Fritz ? Una la 50.000. Am calculat.”

Câte dosare are ANI în lucru și câte soluții a dat

În argumentația sa, Oana Țoiu compară numărul soluțiilor date de ANI cu volumul dosarelor aflate în lucru. Potrivit cifrelor prezentate de ea, instituția a dat 75 de soluții în 2025, iar în trimestrul la care se referă postarea a înregistrat 14 soluții, dintre care 13 pentru incompatibilități.

Țoiu mai indică o medie de 3.802 dosare aflate în lucru în 2025 și un total de 3.388 în septembrie 2026. Raportând numărul soluțiilor la volumul dosarelor, ea afirmă că doar aproximativ 2% dintre acestea au ajuns la o decizie în 2025, fie că a fost vorba despre constatarea unei probleme, fie despre clasare.

„Câteva cifre:

• În 2025 ANI a decis doar 75 de soluții iar trimestrul acesta 14 soluții din care 13 incompatibilități.

• ANI are/ avut o medie de 3802 de dosare în lucru ( pe toate categoriile) conform raportului de activitate 2025 iar anul acesta în septembrie avea 3388.

Procentul de dosare la care a fost și dată o soluție, din dosarele în lucru pe 2025, a fost de doar 2%.

Doar 2-3 din 100 ajung la capăt, fie chiar și cu o decizie de clasare.”

Cum a ajuns la estimarea de una la 50.000

Pentru calculul probabilității, Oana Țoiu ia în considerare cele 3.388 de dosare aflate în lucru în septembrie 2026, numărul inspectorilor de integritate, pe care îl indică drept „peste 20”, și faptul că ambele dosare ar fi trebuit să fie finalizate cu o decizie. Rezultatul prezentat de ea este de 0,001855%, echivalentul unei șanse la 50.000.

„Probabilitatea ca două dosare în lucru, din toate cele 3388 în 2026 și, în bună parte același numere din 2025, să fie repartizate la același inspector din cei +20 și să fie ambele finalizate cu o decizie este de ………

0,001855%

Mai direct spus: o șansă la 50.000

Sau cum spuneau la bunici în sat la teoria probabilităților: când o face plopul pere și răchita micșunele.”

Ce spune regulamentul ANI despre repartizarea dosarelor

În aceeași postare, Țoiu invocă articolul 47, alineatele (1) și (2), din regulamentul ANI, care prevede că lucrările din cadrul Direcției Inspecția de Integritate sunt repartizate și redistribuite aleatoriu, printr-un sistem electronic. Ea citează și principiile pe care trebuie să le respecte această procedură: legalitatea, confidențialitatea, imparțialitatea, independența operațională și celeritatea.

„Regulamentul ANI, Art 47, alin (2)și alin (1)

Repartizarea și redistribuirea lucrărilor în cadrul Direcției inspecția de integritate se fac în mod ALEATORIU de către conducerea inspectorilor de integritate, prin SISTEM ELECTRONIC, cu respectarea principiilor de legalitate, confidențialitate, imparțialitate, independența operațională, celeritate.”

La final, Oana Țoiu spune că a pus la dispoziție linkuri către documentele pe care le-a consultat și îi îndeamnă pe jurnaliști și pe cei interesați să verifice datele folosite în calcul. Ea afirmă că respectarea regulilor de funcționare a instituțiilor este necesară pentru ca oamenii să se poată implica fără teama că vor fi vizați prin intermediul acestora.