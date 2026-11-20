Dominic Fritz, fost primar al Timișoarei care și-a pierdut mandatul după un raport ANI și lider USR, atacă conducerea ANI după ce Agenția a anunțat că deputatul Radu Miruță, fost ministru al Apărării, ar fi în incompatibilitate. Dominic Fritz a fost declarat în conflict de interese de ANI. Fostul primar a atacat în instanță decizia, dar a pierdut. Ulterior, legea a fost schimbată în Parlament, iar mandatul lui Fritz a fost încheiat, deși conflictul de interese administrativ nu era pedepsit cu pierderea mandatului inițial.

Radu Miruță a fost declarat incompatibil pentru că „în perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară”, se arată în comunicatul de presă emis de ANI.

Dominic Fritz: Nici măcar nu mai încearcă să ascundă faptul că ANI a devenit agenția de asasinat în slujba PSD-ului și a milionarilor săi

În postarea făcută pe Facebook, Dominic Fritz acuză că ANI ar fi controlată de PSD. Totodată, șeful USR susține că ANI i-ar fi transmis lui Miruță că situația de care este acum acuzat nu era una de incompatibilitate.

„Acum încearcă să-l execute politic pe Radu Miruţă, să piardă mandatul de parlamentar și să nu mai poată candida timp de 3 ani. Nici măcar nu mai încearcă să ascundă faptul că ANI a devenit agenția de asasinat în slujba PSD-ului și a milionarilor săi.

L-au declarat incompatibil după o ”anchetă” Antena 3, și în loc să-i transmită lui Radu raportul, cum cere legea, au dat știrea pe surse tot pe Antena 3 și apoi au publicat un comunicat. Asta vă spune tot despre integritatea așa-zisei Agenții Naționale de Integritate.

Speța în sine e ridicolă și nici nu merită să discutăm de ea: ANI i-a dat lui Radu în scris că nu există o incompatibilitate între rolul de parlamentar și expert judiciar, apoi tot l-au declarat incompatibil pentru o expertiză pentru care nu a încasat niciun ban”, scrie șeful USR.

Dominic Fritz: România trebuie să devină incompatibilă cu PSD

Dominic Fritz îl atacă direct și pe Bogdan Sticlosu, președintele ANI, care a fost consilier al fostului premier social-democrat Marian Tudose. Șeful USR acuză și legitimitatea concursului câștigat de Sticlosu.

„În caz că ați avut dubii, președintele ANI e fost consilier al premierului PSD Tudose. A picat concursul de președinte, așa că l-au reluat, să-i fie mai ușor, ca neapărat să iasă cineva care închide ochii la vilele și zborurile PSD dar să execute useriștii unul după altul pentru că n-au bască.

În ultimul raport de activitate, ANI zice că a avut în lucru 3387 de dosare, din care au dat soluții pentru 33. UNU LA SUTĂ! O instituție care rezolvă doar 1% din dosare, dar l-a declarat incompatibil pe Radu Miruță în doar câteva luni, își selectează clienții politic. O vedem cu toții.

Ce e de făcut? România trebuie să devină incompatibilă cu PSD. Vom lucra la asta zi și noapte, indiferent câte abuzuri fac. Pentru că o țară în care sistemul vânează oamenii corecți este o țară în care copiii noștri nu pot fi liberi.”

În actuala serie de situații semnalate de ANI, nu se numără doar funcționari sau politicieni agreați de USR. Printre persoanele enumerate în comunicatul de presă ANI se numără și un primar și un vicepreședinte de CJ PSD, dar și șeful ESZ Prahova, a cărui demisie fusese cerută de Diana Buzoianu, fosta ministră a Mediului, după dezastrul de la Paltinu.