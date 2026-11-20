Aproape toți angajații companiei americane Anthropic, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de inteligență artificială din lume, au devenit milionari după listarea firmei la bursă. Potrivit estimărilor, aproximativ 96% dintre salariați dețin acțiuni în valoare de peste un milion de dolari, iar sute dintre ei au ajuns la averi de peste 100 de milioane de dolari.

Debutul bursier al Anthropic, compania care a creat asistentul de inteligență artificială Claude, a transformat mii de angajați în milionari, cel puțin pe hârtie. Listarea a avut loc joi, 19 noiembrie, pe bursa Nasdaq, iar valoarea companiei a ajuns la aproximativ 1.760 de miliarde de dolari în prima zi de tranzacționare, potrivit CNN.

Datele analizate de platforma Hill.com, specializată în monitorizarea participațiilor la companiile private, arată că aproximativ 5.100 dintre cei 5.300 de angajați Anthropic dețin acțiuni evaluate la peste un milion de dolari.

Mai mult, aproximativ 2.800 de salariați au participații în valoare de peste 10 milioane de dolari, în timp ce aproape 600 au intrat în categoria celor cu averi estimate la peste 100 de milioane de dolari.

Cum au ajuns angajații Anthropic milionari

Anthropic a fost fondată în 2021 și a cunoscut o dezvoltare rapidă odată cu creșterea interesului pentru inteligența artificială. La sfârșitul anului 2024, compania avea mai puțin de 1.000 de angajați. În septembrie 2026, numărul acestora ajunsese la aproximativ 5.300.

Explicația îmbogățirii rapide este legată de sistemul de remunerare practicat de companiile tehnologice americane. Pe lângă salarii, angajații primesc adesea acțiuni sau opțiuni pentru cumpărarea acestora la prețuri preferențiale.

Odată cu creșterea valorii companiei, participațiile deținute de salariați pot ajunge să valoreze milioane de dolari. Andrew Benson, fondatorul și directorul general al Hill.com, a explicat pentru CNN că momentul angajării poate conta mai mult decât funcția ocupată.

Astfel, un angajat care s-a alăturat Anthropic în 2023 sau 2024, chiar și pe o poziție inferioară, poate avea acum o avere considerabil mai mare decât un director angajat la începutul acestui an.

Angajații pot vinde o parte dintre acțiuni

Listarea Anthropic a avut și o particularitate importantă. Compania le-a permis angajaților care nu sunt fondatori să vândă până la 10% din acțiunile supuse restricțiilor încă din prima zi de tranzacționare. În mod obișnuit, companiile nou-listate impun o perioadă de trei până la șase luni în care angajații nu își pot vinde participațiile.

Totuși, averile estimate nu reprezintă neapărat bani disponibili în conturile bancare. Valoarea acțiunilor poate fluctua, iar sumele obținute efectiv din vânzare depind de prețul pieței, restricțiile aplicabile și taxele datorate. Nu se știe câți angajați Anthropic au profitat de posibilitatea de a-și vinde acțiunile în prima zi.

Valul de milionari ar putea scumpi locuințele din San Francisco

Îmbogățirea rapidă a angajaților Anthropic ar putea avea efecte și asupra pieței imobiliare din San Francisco, orașul în care compania își concentrează activitatea.

Potrivit datelor Redfin, citate de CNN, prețul tipic al unei locuințe vândute în San Francisco a ajuns la 1,7 milioane de dolari în octombrie 2026, în creștere cu aproape 19% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Prin comparație, la nivelul întregii țări, prețul median al locuințelor era de aproximativ 416.700 de dolari. Specialiștii avertizează că apariția unui număr atât de mare de persoane cu averi considerabile ar putea amplifica cererea pentru proprietăți și presiunea asupra prețurilor.

Performanța Anthropic este remarcabilă și în comparație cu alte companii tehnologice. SpaceX, compania fondată de Elon Musk, a creat aproximativ 4.400 de milionari în rândul celor 22.000 de angajați după listarea din iunie 2026.