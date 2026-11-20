Biroul Politic Local al PNL Craiova a decis joi, 19 noiembrie 2026, suspendarea din toate funcțiile politice a consilierei locale Adriana Ungureanu Totodată au decis retragerea sprijinului politic în Consiliul Local și excluderea acesteia din grupul consilierilor liberali, după un cadou oferit primarului, un tort.

Sancțiunea vine la doar o zi după ce Adriana Ungureanu, proprietara unei cofetării și membră a partidului de 25 de ani, i-a oferit primarului social-democrat Lia Olguța Vasilescu un tort de ziua de naștere. Acesta era decorat cu o machetă din marțipan a Târgului de Crăciun din Craiova, relatează AGERPRES.

Explicația PNL Craiova: încălcarea repetată a disciplinei de partid

Conducerea PNL Craiova susține că hotărârea a fost luată ca urmare a încălcării repetate a Statutului partidului, în special a articolului 13, litera f) și a articolului 25, litera d), care obligă membrii și aleșii locali să respecte deciziile forurilor de conducere. Liberalii afirmă că Adriana Ungureanu a refuzat constant să voteze conform pozițiilor stabilite de grupul PNL și a favorizat astfel administrația social-democrată.

„Nu putem vorbi despre o opoziție reală atunci când unii reprezentanți ai partidului aleg, în mod repetat, să se poziționeze în contradicție cu propriile decizii politice și să ofere susținere administrației PSD din Craiova”, a transmis filiala liberală într-un comunicat.

Organizația locală a subliniat că nu va colabora cu social-democrații în municipiu: „PNL Craiova nu este și nu va fi un partener politic al PSD și nu va face jocurile administrației social-democrate.”

Reacția Adrianei Ungureanu: „M-au executat mișelește”

Contactată de AGERPRES, Adriana Ungureanu a precizat că nu a primit nicio înștiințare oficială despre sancțiune și a anunțat că va contesta decizia. Consiliera se declară șocată de hotărârea colegilor săi și susține că i-a oferit primarului un tort în fiecare an.

„Sunt șocată și contrariată de decizia colegilor mei liberali de a mă exclude din partid, după aproape 25 de ani de activitate neîntreruptă, zi și noapte, vară și iarnă, zeci de campanii electorale desfășurate în noroaie, arșiță și ger. (…) M-au executat mișelește, pentru un motiv neîntemeiat și exagerat: pentru că i-am dus, ca în fiecare an, doamnei primar al Craiovei un tort de ziua ei, de la cofetăria mea! Fata mea a vrut să ducem un tort doamnei primar împreună cu nepoții. Nepoților mei le place foarte mult târgul și ei sunt cei mai fericiți să meargă să se uite la Moș Crăciun”, a declarat Adriana Ungureanu.

Deși aleasa locală vorbește despre o excludere din partid, comunicatul transmis de PNL Craiova menționează strict suspendarea din funcțiile politice și excluderea din grupul consilierilor locali. Totodată, retragerea sprijinului politic nu duce automat la pierderea mandatului din Consiliul Local.