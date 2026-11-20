Un incident neobișnuit a marcat ședința ordinară de joi, 19 noiembrie 2026, a Consiliului Local Aiud, județul Alba. Radu Dobra, ales pe listele PSD, a pus pe masă o jucărie care îl întruchipează pe personajul Pinocchio. La finalul reuniunii, consiliera independentă Ionela Danciu a fotografiat obiectul și l-a întrebat pe colegul său despre ce jucărie este vorba.

Replica social-democratului a stârnit imediat indignare în sală: „E un vibrator, doamnă, care e pentru dumneavoastră.” După acest moment, consilierii locali ai PNL au părăsit ședința în semn de protest.

Contextul scandalului și reacția primarului PSD

Ionela Danciu a declarat că reacția lui Radu Dobra are legătură cu activitatea acestuia ca șef al serviciului RUNOS (Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare) din cadrul Spitalului din Aiud. Consiliera a precizat că social-democratul ar fi fost deranjat de insistențele ei ca actualul manager al spitalului să își publice CV-ul. Solicitarea vine în contextul în care fostul manager al unității medicale, Anamaria Barbu, a fost trimisă în judecată de procurorii DNA pentru fals intelectual, sub acuzația că ar fi depus o adeverință falsă pentru vechimea necesară funcției, scrie news.ro.

Ieșirea lui Radu Dobra a atras și reacția primarului PSD din Aiud, Dragoș Crișan, care a încercat să aplaneze conflictul și și-a mustrat colegul de partid, potrivit Alba24.ro.

„Domnule Dobra, să vă fie rușine. Domnule consilier, să știți că acesta nu este un comportament de consilier și de domn. Înțelegem că doamna Danciu nu ne respectă, vorbește peste noi, ne face mincinoși, dar noi trebuie să dovedim că nu suntem așa, că suntem diferiți. Am așteptări de la dumneavoastră, că vă cunosc de atâta timp. Nu coborâți nivelul, vă rog frumos. (…) Oamenii aceștia sunt sătui de noi, că de doi ani numai circ și spectacol avem în sala asta de ședință”, a declarat Dragoș Crișan.

Momentul controversat, aici:

Cum se apără Radu Dobra și ce cere Ionela Danciu

Pus în fața criticilor, Radu Dobra a susținut că termenul folosit de el a fost interpretat greșit și că nu ar fi făcut o aluzie sexuală.

„Vreau să îmi cer scuze doamnei Danciu, nu cred că a înțeles cuvântul «vibrator», are mai multe înțelesuri. Nu m-am referit la «vibratorul acela». Eu nu m-am gândit la vibratorul acela, nu știu ce a sărit așa lumea, vibrator sunt foarte multe chestii. (…) Nu e vibrator din acela cu probleme. Îmi cer scuze dacă a fost interpretat greșit. Pentru asta îmi cer scuze”, a afirmat consilierul PSD.

De cealaltă parte, Ionela Danciu a cerut convocarea unei comisii de etică, retragerea sprijinului politic pentru Radu Dobra și aplicarea sancțiunilor legale și regulamentare. Ea a subliniat pe Facebook că scuzele primarului nu rezolvă situația, deoarece responsabilitatea aparține exclusiv celui care a rostit jignirile.

„Un bărbat care ocupă o funcție publică trebuie să înțeleagă că o femeie nu este ținta unor insinuări sexuale, a unor gesturi obscene sau a unor replici degradante. (…) Consilierii locali nu sunt într-o cârciumă, într-un cerc privat de prieteni sau într-un spectacol de vulgaritate. Sunt reprezentanții cetățenilor, iar comportamentul lor trebuie să reflecte responsabilitate, decență și respect”, a scris Ionela Danciu.

Consiliera a adăugat: „Nu cer privilegii pentru că sunt femeie. Cer respectul care mi se cuvine ca om, ca femeie și ca ales local! Nu cer să fiu menajată politic. Cer să nu fiu umilită prin vulgaritate!”

Cine sunt cei doi consilieri locali

Potrivit ultimei declarații de interese, Radu Dobra ocupă funcția de vicepreședinte al organizației PSD Aiud. În declarația de avere completată în noiembrie 2024, după preluarea mandatului, acesta figura ca agent de vânzări la o firmă de ferestre PVC și geamuri termopan din Alba Iulia. În campania electorală din iunie 2024, unde s-a aflat pe locul 5 pe lista PSD pentru Consiliul Local Aiud, el se recomanda drept director de vânzări, de profesie muzeolog.

Ionela Danciu este consilier independent și mamă de triplete. Ea a devenit cunoscută în anii 2000, după ce a acționat în judecată Direcția de Muncă Alba și a câștigat, atât la Curtea de Apel Alba Iulia, cât și la Înalta Curte de Casație și Justiție, dreptul la indemnizație de creștere pentru fiecare copil în cazul mamelor de gemeni sau tripleți.