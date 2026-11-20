Un peisaj pictat de Vincent van Gogh cu câteva săptămâni înainte de moartea sa a fost vândut cu 190,4 milioane de dolari la o licitație, un record pentru o operă a artistului.

„Châtaigniers en fleurs” (Castani în floare) a depășit estimarea de 180 de milioane de dolari la o licitație Sotheby’s din New York, miercuri.

Vânzarea a avut loc în urma unui acord între actualii proprietari și moștenitorii unei familii evreiești care a vândut-o în Germania din epoca nazistă, transmite abcnews.com.

Acord în memoria unor evenimente triste

Cu o zi înainte de licitație, Sotheby’s a anunțat un acord între familia Blaquier-Arrieta, care deține tabloul din 1975, și descendenții lui Hedwig și Samuel Fischer, care l-au vândut în 1936.

Un avocat al moștenitorilor familiei Fischer a cerut amânarea vânzării până când Sotheby’s va demonstra că tabloul nu a fost vândut sub constrângere.

Casa de licitații a declarat că „recunoscând istoria complexă a picturii din epoca nazistă și suferințele îndurate de familia Fischer în timpul Holocaustului, cele două familii au ajuns la o soluție reciproc satisfăcătoare”. Nu au fost dezvăluite detalii ale acordului.

Moștenitorii familiei Fischer au declarat că sunt „recunoscători pentru negocierile și colaborarea bazate pe încredere și corecte cu Sotheby’s și familia Blaquier-Arrieta, care fac posibilă recunoașterea suferinței familiei Fischer în timpul epocii naziste”.

Cum a fost pictat tabloul

Van Gogh a pictat „Châtaigniers en fleurs” într-o explozie de creativitate după eliberarea sa dintr-un azil psihiatric în mai 1890. Și-a luat viața două luni mai târziu.

Recordul anterior pentru un tablou Van Gogh a fost de 117,2 milioane de dolari plătiți pentru „Verger avec cyprès” (Livadă cu chiparoși) la o licitație Christie’s în 2022.

Portretul „Arlequin” al lui Paul Cézanne s-a vândut miercuri cu 111 milioane de dolari în cadrul licitației de miercuri a unei pleiade de lucrări impresioniste și postimpresioniste adunate de regretata colecționară de artă argentiniană Nelly Arrieta de Blaquier și de soțul ei, magnatul zahărului, Carlos Pedro Blaquier.

Cele 12 lucrări s-au vândut pentru un total de 412 milioane de dolari.

Cine a fost Van Gogh

Vincent Willem van Gogh a fost un pictor olandez, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai postimpresionismului și unul dintre cei mai influenți artiști ai artei moderne.

S-a născut la 30 martie 1853, în Țările de Jos, și a murit la 29 iulie 1890, în Franța, la numai 37 de ani.

Omul

A avut o viață marcată de singurătate, instabilitate emoțională, dificultăți financiare și suferință psihică.

A fost profund sensibil, pasional, impulsiv și extrem de exigent cu propria artă.

A avut o relație extraordinar de apropiată cu fratele său mai mic, Theo, care l-a susținut financiar și afectiv aproape toată viața.

A lucrat inițial ca predicator, înainte de a se dedica picturii, în jurul vârstei de 27 de ani.

Artistul

A pictat aproximativ 2.100 de lucrări, dintre care circa 860 de picturi în ulei. Stilul său se remarcă prin: culori intense și contraste puternice, tușe de pensulă energice, aproape febrile, peisaje și portrete încărcate de emoție și transformarea realității exterioare într-o expresie a trăirilor interioare.

Printre capodopere: Noapte înstelată, Floarea-soarelui, Lan de grâu cu corbi și Dormitorul din Arles.

Boala și moartea

În 1888, la Arles, în urma unui episod de criză psihică, și-a mutilat o parte din urechea stângă. A fost internat ulterior în spitale psihiatrice, dar a continuat să picteze intens.

La 27 iulie 1890 a fost împușcat în piept, într-un episod ale cărui împrejurări sunt încă disputate. A murit două zile mai târziu, Theo fiind alături de el.

Ironia destinului

Van Gogh a vândut foarte puține tablouri în timpul vieții și nu a cunoscut succesul comercial. Consacrarea sa a venit postum, în mare parte datorită eforturilor lui Theo și ale soției acestuia, Johanna.

Astăzi este unul dintre cei mai scumpi și mai admirați pictori din istorie. Opera sa a schimbat definitiv felul în care pictura poate exprima emoția, nu doar realitatea vizibilă.

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