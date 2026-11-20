Parcarea din curtea blocului

Un loc amenajat pentru parcare într-un condominiu se poate afla și în proprietatea comună. Legea nr. 196/2018 permite ca o astfel de parte comună să fie dată în folosință exclusivă unui singur proprietar, doar cu condiția ca drepturile celorlalți să nu fie afectate.

Decizia necesită acordul unanim al celor care dețin locuințe în condominiu, iar condițiile folosinței se fixează printr-un contract încheiat cu asociația de proprietari, potrivit digi24.

Reguli diferite de la un oraș la altul

Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 încadrează amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor între serviciile prin care se administrează domeniul public și privat de interes local.

Întrucât regulamentele de funcționare sunt aprobate de autoritățile locale, actele cerute, ordinea în care se fac repartizările, tarifele și termenele nu sunt aceleași în toate localitățile, potrivit sursei citate. Ce reguli se aplică pentru o anumită adresă se poate afla din hotărârea emisă de autoritatea care administrează parcarea.

Cine poate depune cererea și cu ce acte

În cazul parcărilor de reședință administrate de autoritatea locală, solicitarea se face pentru zona în care se află adresa. Regulamentul în vigoare precizează ce clădiri deservește fiecare parcaj, dacă pe lângă domiciliu se acceptă și reședința declarată și ce dovadă se cere pentru mașină. În Sectorul 3 al Capitalei, de pildă, în prima etapă de atribuire a locurilor nominale, locul cerut trebuie să facă parte dintr-o zonă de parcare situată la maximum 100 de metri de limita imobilului trecut în cerere.

Pentru persoanele fizice, actele de bază sunt actul de identitate și certificatul de înmatriculare. Cei care conduc o mașină de serviciu sau una luată în leasing își pot dovedi dreptul de a o folosi cu o adeverință de la angajator, respectiv cu contractul de leasing. Administrația mai verifică dacă solicitantul apare în evidențele fiscale ale sectorului și dacă are datorii neachitate la bugetul local.

Online sau la ghișeu

Regulamentul local stabilește dacă cererea se trimite online, prin platforma de parcări, ori se depune la registratura primăriei sau la ghișeul serviciului care se ocupă de parcări. În Sectorul 3, de exemplu, cererile se înregistrează pe platforma electronică, iar cei fără acces la mijloace informatice primesc sprijin de la registratură pentru completarea și transmiterea formularului.

Nici valabilitatea cererilor nu este aceeași peste tot. Dacă în Sectorul 3 contează doar solicitările depuse în anul repartizării, la Cluj-Napoca ele își păstrează valabilitatea până când sunt soluționate. În cazul unei mutări între timp, regulamentul aplicabil arată dacă dosarul se poate actualiza sau e nevoie de o cerere nouă, precum și ce dată se ia în calcul la repartizare.

Mai multe cereri decât locuri

Dacă numărul solicitărilor îl depășește pe cel al locurilor libere, procedura poate include o listă de așteptare, criterii de prioritate sau organizarea unei licitații.

Momentul înregistrării are importanță doar dacă regulamentul îl folosește drept criteriu de departajare.

Acolo unde există liste de așteptare, locurile eliberate se dau, de regulă, în ordinea cronologică a cererilor validate, iar regulamentul local stabilește în cât timp trebuie răspuns unei oferte și ce se întâmplă în caz de refuz sau de tăcere.

Sectorul 3 repartizează locurile direct, după ordinea depunerii, atunci când cererile nu sunt mai numeroase decât locurile libere, și prin licitație publică în caz contrar. Din documentul emis la final reiese dacă titularul primește un spațiu numerotat sau doar dreptul de a ocupa un loc liber dintr-o anumită zonă.

Locuri gratuite pentru persoanele cu dizabilități

Legea nr. 448/2006, la art. 65 alin. 5, obligă administratorul parcărilor din domeniul public să acorde gratuit, la cerere, persoanelor cu dizabilități care au nevoie, locuri situate cât mai aproape de domiciliu. Este un drept valabil la nivel național. Cardul pentru parcare gratuită se obține însă separat, printr-o altă procedură decât atribuirea unui loc lângă casă.

Situațiile în care dreptul se pierde

Folosința locului poate înceta atunci când autorizația, abonamentul sau contractul ajung la termen și nu sunt prelungite. Titularul poate rămâne fără loc și în cazul în care nu plătește taxa la scadență, se mută în afara zonei deservite sau nu își actualizează datele după ce schimbă mașina, dacă regulamentul prevede această sancțiune. Fiecare primărie își fixează propriile termene de plată și de actualizare, conform aceleiași surse.

Contractele în curs pot fi reînnoite prin achitarea taxei de parcare la scadență, cu condiția ca titularul să îndeplinească, cumulativ și pe toată durata contractului, condițiile de atribuire prevăzute de actele normative în vigoare.

În Sectorul 6, de pildă, taxa pentru contractele în derulare se plătește fie integral, până la 31 martie, fie în două rate egale, cu scadențele la 31 martie și la 30 septembrie. Dacă plata nu se face la timp, contractul este reziliat.

Schimbarea mașinii și termenele de anunțare

Termenul pentru modificarea datelor nu coincide neapărat cu cel de plată. În Sectorul 3, titularul are la dispoziție cel mult 30 de zile de la producerea unei schimbări pentru a cere actualizarea datelor sau a actelor.

Dacă vinde autoturismul trecut în autorizație sau pierde pe altă cale dreptul de a-l folosi, poate anunța în maximum 90 de zile, prin platforma primăriei, că vrea să treacă în autorizație alt vehicul. Cine ratează acest termen pierde dreptul asupra locului, care poate ajunge la altă persoană.

Ce se întâmplă la vânzarea locuinței

Atunci când apartamentul este vândut, contractul poate cuprinde și locul de parcare deținut în proprietate de vânzător.

Pentru un loc primit de la primărie, posibilitatea preluării lui de către cumpărător ține de regulamentul local.

În Sectorul 6, de exemplu, contractul de parcare se reziliază odată cu vânzarea locuinței, iar noul proprietar trebuie să facă propria cerere.

Totodată, în unele sectoare sau orașe, inclusiv în Sectorul 6 al Capitalei, este interzis ca locul să fie subînchiriat sau ca dreptul de folosință să fie cedat altcuiva, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului.

Există, separat, o procedură prin care dreptul poate fi transferat soțului sau soției ori rudelor de gradul I care locuiesc la aceeași adresă, dacă noul beneficiar îndeplinește condițiile din regulament.

Când locul poate fi cumpărat

Un loc din domeniul public se poate da în folosință în condițiile legii, dar nu poate fi vândut cât timp își păstrează acest regim. Taxa plătită primăriei acoperă doar utilizarea, la fel ca suma oferită la o licitație pentru atribuirea parcării, care vizează tot dreptul de folosință, arată sursa citată.

La o tranzacție între persoane private, esențial este ce drept deține vânzătorul. Situația juridică a spațiului se poate verifica în contract și în cartea funciară, din care reiese dacă se vinde un imobil individualizat sau o cotă dintr-o proprietate comună.

Când oferta se referă la un loc numerotat, actele trebuie verificate și pentru a afla pe ce temei poate fi folosit tocmai acel spațiu.

Pentru autentificarea tranzacției, notarul cere extrasul de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificatul de sarcini.

Când altcineva parchează pe locul tău

Dacă un alt șofer ocupă locul atribuit de autoritatea locală, titularul poate sesiza autoritățile competente, conform regulamentului local, a mai explicat avocatul.

Pentru ca dreptul de folosință să poată fi verificat, locul trebuie să fie atribuit și semnalizat corespunzător.