Anthropic, compania care dezvoltă chatbotul Claude, a atins joi o evaluare de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari la debutul pe bursa Nasdaq, depăşind recordul stabilit de SpaceX la listarea din iunie.

Oferta publică iniţială (IPO) a atras aproximativ 81 de miliarde de dolari, devenind una dintre cele mai importante operaţiuni bursiere din istorie, transmite Reuters, preluată de News.ro

Acţiunile Anthropic au debutat la 111,50 dolari, cu 34% peste preţul de 83 de dolari stabilit în oferta publică. Entuziasmul iniţial s-a temperat însă rapid, titlurile coborând ulterior spre 99 de dolari, pe fondul marcării profiturilor de către investitori şi al scăderilor înregistrate de principalii indici bursieri americani.

Acțiunile Anthropic au crescut joi cu 17,07% și au închis la 97,17 dolari pe acțiune, încununând debutul pe piața bursieră după ce a obținut cea mai mare IPO din istorie. Evaluarea de piață complet diluată a acțiunilor Anthropic este de 1,76 trilioane de dolari la prețul de închidere de joi.

Prima companie care dezvoltă modele de inteligenţă artificială de frontieră tranzacţionată public

Listarea transformă Anthropic în prima companie care dezvoltă modele de inteligenţă artificială de frontieră tranzacţionată public şi oferă investitorilor un nou reper pentru evaluarea întregului sector. Atenţia pieţei se îndreaptă acum şi către OpenAI, considerată următorul candidat important pentru o ofertă publică iniţială.

Anthropic a vândut 980 de milioane de acţiuni la preţul de 83 de dolari, peste intervalul iniţial de 70-78 de dolari. Valoarea ofertei ar putea ajunge la 93,5 miliarde de dolari dacă băncile intermediare îşi exercită integral opţiunea de cumpărare a unor acţiuni suplimentare.

Incluzând un plasament privat de 26 de miliarde de dolari, finanţarea atrasă depăşeşte în prezent 107 miliarde de dolari. Printre investitorii participanţi la plasamentul privat se numără AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia şi TSMC.

Operaţiunea este coordonată de un consorţiu de bănci condus de Goldman Sachs şi Morgan Stanley, care urmează să încaseze comisioane de aproximativ 550 de milioane de dolari, potrivit documentelor depuse la autorităţile de reglementare.

Succesul ofertei vine după o perioadă de volatilitate accentuată pentru companiile de inteligenţă artificială, marcată inclusiv de plecarea lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia. Investitorii au devenit mai preocupaţi de costurile uriaşe ale infrastructurii necesare dezvoltării inteligenţei artificiale şi de capacitatea companiilor de a transforma aceste investiţii în profituri.

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