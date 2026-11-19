România nu are niciun reprezentant în delegația europeană de la negocierile de pace pentru Ucraina, dar „important pentru noi este ca punctul nostru de vedere să fie reprezentat la discuții”, spune președintele Nicușor Dan.

Întrebat de Cotidianul de ce România nu are un reprezentant, președintele a răspuns ironic că nici Norvegia, care contribuie cu 7 miliarde de euro pe an la ajutorul pentru Ucraina, nu are și că nu există un „mandat în alb” pentru acest grup de discuții care va negocia în numele celorlalți.

Important, spune președintele, este ca „punctul nostru de vedere să fie reprezentat la discuții”.

Dialogul președintelui cu Cotidianul

Cotidianul: De ce România nu are un reprezentant în delegația europeană de 5 care urmează să negocieze pacea pentru Ucraina? Polonia are un reprezentant, iar România, care este afectată direct și are cea mai lungă graniță cu Ucraina, de ce nu are?

Președintele Nicușor Dan: De ce nu e Norvegia reprezentată care dă 7 miliarde pe an… Ce este important pentru noi este că nu există un mandat în alb pentru acest grup „5+3” care să negocieze în numele celorlalți și la fiecare etapă va exista o discuție tehnică pe mandatul cu care se merge la acea negociere.

Cotidianul: Dar România a cerut să fie reprezentată printr-o persoană la aceste discuții?

Nicușor Dan: Așa cum am spus, ce e important pentru noi este ca așteptările și punctul nostru de vedere să fie reprezentate în discuții.

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Președintele Nicușor Dan a participat joi, 19 noiembrie, la Coaliția de Voință de la Berlin, la invitația primită de la cancelarul german Friedrich Merz. Inițial, premierul Luca Niculescu trebuia să vină în capitala Germaniei, însă, având în vedere prezența emisarilor președintelui Trump – Jared Kushner și Steve Witkoff –, președintele Nicușor Dan s-a răzgândit și a decis să fie el prezent.

Emisarii SUA au participat la o rundă de negocieri cu Rusia și Ucraina la Abu Dhabi, iar joi s-au văzut cu Vladimir Putin la Moscova.

România nu trimite reprezentant la masa negocierilor de pace pentru Ucraina

Uniunea Europeană și principalele puteri europene au ajuns la un acord la Dublin privind reprezentarea Europei la negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat, după summitul liderilor UE de la Dublin, că delegația europeană care participă la negocierile de pace alături de Statele Unite, Rusia și Ucraina va include reprezentanți din cinci state membre ale Coaliției de Voință, respectiv Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Polonia, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului UE. România nu avea un reprezentant național direct la aceste negocieri.

„Europa trebuie să vorbească cu o singură voce, clară și unită, în toate discuțiile care modelează viitorul Ucrainei și securitatea continentului nostru”, a spus Costa.

Kremlinul a declarat că Europa trebuie să demonstreze că este pregătită să contribuie la procesul de pace din Ucraina înainte de a se lua o decizie privind permiterea participării europenilor la negocieri, potrivit RTE.

Accentul reuniunii Coaliției de Voință de joi va fi pus pe coordonarea eforturilor diplomatice, garanțiile de securitate pentru Ucraina post-război și sprijinul financiar suplimentar.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este și el prezent la Berlin, la fel și secretarul general al NATO, Mark Rutte, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În aceeași zi, Donald Trump s-a întâlnit în China cu președintele rus Vladimir Putin și cu președintele chinez Xi Jinping, în marja summitului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), iar Ucraina a fost unul dintre subiectele de pe agendă.