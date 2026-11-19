Serviciul de streaming SkyShowtime, disponibil în peste 20 de țări, printre care și România, își va înceta operațiunile la sfârșitul anului 2027. Decizia consiliului de administrație atrage plecarea directorului general Monty Sarhan și redistribuirea conținutului către platformele grupului Skydance.

Consiliul de administrație al SkyShowtime a informat angajații că platforma de streaming își va înceta activitatea la sfârșitul anului 2027, potrivit informațiilor The Hollywood Reporter citate de News.ro. Hotărârea vizează toate piețele în care serviciul funcționează, respectiv peste 20 de țări europene, incluzând România. Odată cu această măsură, directorul general Monty Sarhan își va încheia mandatul la conducerea companiei.

Unde vor fi disponibile producțiile SkyShowtime după 2027

Catalogul de titluri difuzate pe SkyShowtime nu va dispărea de pe piață, ci va fi transferat către infrastructura rezultată în urma tranzacțiilor realizate de compania Skydance. Astfel, producții precum „Mobland”, „Dexter”, „Yellowstone” și „Tulsa King” vor putea fi urmărite pe platformele Paramount+ și HBO Max.

Serviciul SkyShowtime a fost lansat în anul 2021 sub forma unei societăți mixte create de grupul Comcast și de compania ViacomCBS, entitate formată anterior prin fuziunea coordonată de Shari Redstone și redenumită ulterior Paramount Global. La momentul lansării, platforma a fost proiectată pentru a livra peste 10.000 de ore de conținut de divertisment, reunind titluri provenite de la Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures și Peacock.

Reconfigurarea industriei: divizarea Comcast și fuziunea Skydance

Contextul pieței de streaming s-a modificat față de anul 2021, iar acționarii SkyShowtime au derulat operațiuni de restructurare ce au schimbat rolul societății mixte. În luna iunie, codirectorii executivi ai Comcast, Brian Roberts și Mike Cavanagh, au prezentat planul de scindare a grupului în două entități: una axată pe conectivitate și alta care grupează divizia de conținut NBCUniversal și operațiunile Sky. Finalizarea acestui proces de separare este programată pentru anul următor și va permite NBCUniversal să opereze ca entitate de sine stătătoare în industria de divertisment.

Pe cealaltă parte a parteneriatului, ViacomCBS a devenit Paramount Global și a fuzionat ulterior cu Warner Bros. Discovery sub controlul companiei Skydance, condusă de David Ellison. În urma acestei concentrări, marca Showtime nu se mai regăsește pe lista brandurilor operate de Skydance în portofoliul său de canale de cablu, studiouri și servicii de streaming. Prin cumularea bazelor de clienți ale platformelor HBO Max și Paramount+, Skydance a ajuns la un total de 203 milioane de abonați la nivel global, poziționându-se în segmentul operatorilor alături de Netflix, Amazon și Disney+.

Mesajul conducerii către angajați

Procesul de închidere a fost precedat de o etapă de evaluare inițiată în luna septembrie, când consiliul de administrație a anunțat personalul cu privire la demararea unei „analize a opțiunilor strategice”. La acea dată, directorul general Monty Sarhan a transmis angajaților că platforma adunase „câteva milioane de abonați” și că avea capacitatea de „a se ridica la nivelul celor mai consacraţi jucători de pe piaţă”. În urma deciziei adoptate, marca va parcurge o perioadă de tranziție de un an până la oprirea serviciului.

onducerea a precizat că funcționarea platformei nu suferă modificări imediate pentru utilizatori, în timp ce la nivel intern au început procedurile legale de consultare cu echipele din fiecare țară.

„Între timp, SkyShowtime îşi continuă activitatea în mod normal pentru membrii noştri. Consultările cu angajaţii sunt în curs de desfăşurare, în conformitate cu cerinţele locale, iar calendarul şi procedura pot varia de la o ţară la alta. Dorim să vă mulţumim fiecăruia dintre voi pentru munca depusă, profesionalismul şi dedicarea faţă de SkyShowtime şi membrii săi. Vă suntem recunoscători pentru contribuţiile voastre şi vă vom ţine la curent pe măsură ce vom avansa”, se arată în comunicatul transmis de companie angajaților.