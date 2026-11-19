Un grup format din aproximativ 20 de persoane din populația indigenă izolată Awa a ieșit din pădurea tropicală amazoniană, în nord-estul Braziliei, și a cerut hrană, potrivit datelor furnizate de autorități și de o organizație pentru drepturile indigenilor.

Contactul dintre indigenii Awa și localnici a avut loc în statul Maranhão

Membrii unei comunități dintr-un sat din Amazonia au observat un grup de indigeni Awa izolați ieșind din vegetație pentru a solicita alimente. Întâlnirea a avut loc luni dimineață, conform unui comunicat emis de Ministerul Popoarelor Indigene din Brazilia, potrivit The New York Times.

Imaginile și înregistrările video realizate de membrii comunității locale și distribuite de organizația Survival International, cu sediul în Regatul Unit, prezintă adulți și copii grupați la marginea pădurii din statul Maranhao. O parte dintre aceștia poartă coliere, podoabe pentru cap sau sulițe. Organizația a precizat că grupul numără aproximativ 20 de persoane.

Inițial, membrii grupului Awa s-au apropiat de angajații FUNAI, agenția guvernamentală din Brazilia care sprijină comunitățile indigene. Aceștia au comunicat prin gesturi și au cerut igname, pe care le-au transportat ulterior înapoi în pădure, a declarat Sarah Shenker, reprezentantă a organizației Survival International. Potrivit acesteia, unii membri ai grupului au continuat să revină și să plece din zonă în zilele următoare.

Reacția autorităților și riscurile de sănătate

Sarah Shenker, care vizitează regiunea din anul 2010, a afirmat că acesta este primul caz din memoria recentă în care un grup Awá și-a părăsit modul de viață izolat pentru a iniția un contact. „Au arătat atât de clar, timp de atât de mult timp, că nu doresc contactul cu persoanele din exterior. Așadar, acest moment este într-adevăr alarmant”, a declarat reprezentanta Survival International.

Principala preocupare imediată vizează starea de sănătate a membrilor grupului Awa. Din cauza lipsei de expunere la agenții patogeni comuni și a lipsei vaccinărilor, aceștia sunt expuși riscului de a contracta boli de la membrii populației Guajajara, un grup indigen mai numeros care trăiește în statul Maranhao.

După ce fotografiile și înregistrările video ale întâlnirii au început să circule pe rețelele de socializare, Ministerul Popoarelor Indigene din Brazilia a mobilizat un răspuns care implică autoritățile sanitare locale și naționale.

„Politica braziliană pentru protecția popoarelor indigene izolate este ghidată de principiul necontactării. Obiectivul său nu este de a promova relații cu aceste popoare, ci de a garanta condițiile necesare pentru ca acestea să rămână izolate, dacă aceasta este decizia lor, fără interferențe externe și cu protecția deplină a teritoriilor lor”, se arată în comunicatul ministerului.

Presiunile asupra teritoriilor indigene din Amazonia

Timp de decenii, incendiile de vegetație, exploatarea forestieră ilegală, creșterea vitelor și vânătoarea au afectat sursele de subzistență ale populațiilor indigene din Amazonia, a precizat Sarah Shenker. Deși guvernul a desemnat anumite zone drept teritorii indigene protejate, reprezentanta organizației a subliniat că „acest teritoriu și câteva alte teritorii indigene din regiune sunt singurele locuri în care mai există arbori de esență tare”.

În urmă cu aproximativ 15 ani, membrii populației Guajajara au format grupuri numite „Gardienii Pădurii”, care au intervenit împotriva taberelor de exploatare forestieră ilegală și au confiscat echipamente. Cel puțin șase membri ai acestor grupuri au fost uciși în timpul acestor acțiuni, potrivit datelor furnizate de Sarah Shenker.

Modul de viață al populației Awa

În timp ce o parte dintre membrii populației Awa au ales în trecut să intre în contact cu exteriorul, aproximativ trei sau patru subgrupuri resping orice interacțiune. Aceștia se deplasează în pădure și își asigură traiul din resursele mediului, vânând mistreți, căprioare, maimuțe și pești și culegând fructe și miere. Adăposturile lor sunt construite din fibre de copaci, iar pădurea reprezintă sursa lor pentru medicină și spiritualitate.

Organizația Survival International a anunțat că nu a formulat încă o concluzie privind motivul pentru care grupul a ieșit din pădure în această săptămână.

„Faptul că au ieșit acum indică faptul că probabil s-au simțit forțați să facă acest lucru, dintr-un motiv sau altul. Și, așa cum spunem, deoarece viețile lor sunt atât de strâns legate de pădure, ar fi imposibil să separăm complet presiunile exercitate asupra teritoriului”, a concluzionat Sarah Shenker.