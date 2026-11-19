„Adică, a dat jos guvernul Bolojan când trebuia în sfârșit să facem reforme serioase, noi am plătit taxe mai mari, într-un prim pas, anul trecut, ca să reparăm dezmățul electoral al lui Ciolacu, după care trebuia și statul să facă niște sacrificii în companiile de stat, în administrația locală și centrală. Ori, asta nu s-a mai întâmplat.

A venit PSD la guvernare și nu există nicio propunere serioasă. Acesta este adevărul. O propunere serioasă de reformă administrativă înseamnă să ai o hartă detaliată în față, să ai niște criterii clare și niște obiective, ce vrei să obții cu reforma asta, pentru că nu e doar despre un număr de locuitori sau trei-patru salarii. Este vorba despre a face din România o țară mai performantă”, a mai declarat Cosette Chichirău.

„Undeva la câteva 200-300 de milioane de euro ar fi economia. Extrem de mică”

Aceasta mai susține că propunerea PSD este „praf în ochi”.

„Deci o discuție serioasă pleacă de la a găsi aceste așa-numite centralități, localități care pot să agrege în jurul lor funcțiuni, cum ar fi muncă, cumpărături, educație, sănătate, și în jurul lor să vedem cât teritoriu putem putem agrega. Și, în realitate, în România nu există mai mult de 5-600 astfel de localități.

Adică orașe de toate mărimile plus niște comune mai dezvoltate. Ori ca să vorbești de pragul de 1.500 de locuitori, asta este o glumiță, e praf în ochi. PSD vrea să bage lumea în confuzie, să facă o apă de ploaie, o frecție la piciorul de lemn și apoi să zică: «Gata cu reforma administrativă, să nu mai vorbim despre asta», a declarat Cosette Chichirău.

Fosta deputată a estimat că reforma prezentată de PSD, cea de comasare a localităților sub 1.500 de locuitori, ar însemna o economie de un miliard de lei.

„Eu am făcut o simulare pentru o comasare la sub 5.000 de locuitori, deci mai mare, mai amplă, și acolo economiile erau de până în 10 miliarde de lei. Ori asta aș estima undeva la un miliard de lei. 200 de milioane de euro. Cred că Benea spunea 400 de milioane de euro, nu mai știu la care prag, 3.000 sau 1.500. E mult ce zice el, dar undeva la câteva 200-300 de milioane de euro ar fi economia. Extrem de mică”, a spus Cosette Chichirău.

„O reorganizare teritorială ne-ar duce spre un nivel vest-european de servicii”

Aceasta a mai adăugat că nu doar economia la buget ar trebui să fie scopul unei astfel de reforme, ci și „să nu mai ai un teritoriu atât de fărâmițat”.

„Până la urmă, banii ăștia se vor cheltui. Adică, chiar dacă faci o reformă mai amplă, să zicem, la peste 5.000 de locuitori pe localitate, economia aia de până în 10 miliarde de lei se va duce pe ceva. Adică vei investi în drumuri, în servicii. Nu vei da bani pe salariile unor oameni care nu performează, care nu sunt necesari. Dar, până la urmă, nu va fi net o economie la buget, ci vei avea servicii mult mai bune.

Ca să avem așa o idee de ansamblu: în momentul ăsta cheltuim cam 75 de miliarde de lei pe funcționare și încă 50 de miliarde de lei pe dezvoltare, deci 125 de miliarde de lei. Ori, ce am calculat eu, o economie de 10 miliarde, înseamnă un 8%. Adică economiile nu sunt uriașe, pentru că, într-adevăr, primăriile oferă servicii. Dar serviciile care ar putea fi oferite ar fi mult-mult mai bune. Adică o reorganizare teritorială ne-ar duce spre un nivel vest-european de servicii. Ăsta e scopul: să nu dai bani degeaba, ci să dai bani și să obții ceva”, a explicat Cosette Chichirău.

„Nu mai merge ca PSD să-și țină toți primarii, toți consilierii, toți oamenii din companiile publice. Pur și simplu nu mai sunt bani”

În contextul în care PSD va pierde cei mai mulți primari în urma comasării localităților cu sub 1.500 de locuitori, Cosette Chichirău susține că social-democrații au demarat ei acest proces pentru a controla „cât de cât conturul acestui damage”.

„Din punct de vedere politic, PSD e într-un loc foarte dificil. Eu cred că e un partid pe moarte. Știți foarte bine că în Vestul Europei socialiștii au cam murit, în Franța Partidul Socialist a dispărut. Cred că și PSD e pe cale de dispariție, poate în două mandate. PSD e între amenințarea AUR. PSD se gândește: „Bun, dar dacă nu facem nicio reformă și toți primarii noștri și alegătorii se duc la AUR, degeaba mai existăm”. Există o presiune publică foarte mare să se facă o reformă și atunci ei încearcă s-o facă ei, ca să controleze cât de cât conturul acestui damage.

Adică, PSD oricum va suferi, indiferent ce face sau ce nu face, pentru că este un partid pe moarte. Este urmașul Partidului Comunist. Cine să-i mai voteze? Acum oamenii supărați s-au dus la AUR. Votanții AUR vor schimbare, ei sunt cei mai furioși votanți și sunt 30+% dintre români. Și atunci PSD nu are de ales. Trebuie să arate, ca să-și recupereze poate o parte din furioșii de la AUR, că face ceva, că mai schimbă ceva în România. Și atunci ei asta vor încerca. Vor trebui să sacrifice ceva. Adică nu mai merge cum a mers până acum. Nu mai merge ca PSD să-și țină toți primarii, toți consilierii, toți oamenii din companiile publice. Pur și simplu nu mai sunt bani și lumea nu mai acceptă nenorocirea care a fost până acum, că a fost o nenorocire”, a declarat Cosette Chichirău.

„PSD va încerca să facă o reformă minimală”

Aceasta a mai adăugat că PSD va încerca „să facă minimul de schimbare cu maximul de propagandă”.

„Și e important ca experții, observatorii, presa să nu-i lase să scape cu așa ceva. Adică cu o minciună, că au făcut o reformă, când, de fapt, reforma n-a fost făcută. Și personal nu cred vor scăpa, nu vor reuși să acopere cu propagandă lipsa unei reforme serioase, pentru că deja avem instrumente, ca și harta pe care am făcut-o. Adică, când te uiti pe harta aia și dai click printre localități și vezi cât de puțini locuitori au și cât de puțin bani au din taxe locale, PSD nu are cum să zică „da, am făcut o reformă serioasă”.

Pentru că orice cetățean poate să dea click și să vadă că nu e adevărat. Așadar, da, PSD va încerca să facă o reformă minimală, dar, până la urmă, nu-și va îndeplini obiectivele politice. Adică să iasă din chestia asta zicând că «da, am făcut reforme» și de fapt ei să nu facă nimic. Nu vor reuși asta”, a spus fosta deputată.

„Deocamdată PSD are inițiativa pe mesaj și niciun partid n-a venit cu o soluție serioasă”

Cosette Chichirău a mai precizat că dă mai puțin de 50% șanse de reușită pentru reforma administrativ teritorială luată în calcul în acest moment.

„Mi se pare și politic și administrativ foarte dificil. Și, repet, cel mai grav lucru este că niciun partid parlamentar n-a pus până acum în spațiul public o soluție serioasă sau niște variante serioase. Deși, partidele parlamentare au sute de parlamentari, au mii de angajați în ministere. Eu sunt cumva șocată și dezamăgită că nu există mai multe propuneri serioase concurente.

Serios înseamnă să mergi la nivel de localitate și să arăți variante de comasare în toată țara. Și, ca atare, deocamdată PSD are inițiativa pe mesaj, nu are inițiativa pe soluții serioase și niciun partid n-a venit cu o soluție serioasă. Deci, ce trebuie să se întâmple în în lunile următoare este să avem în spațiul public mai multe variante extrem de detaliate. Repet, la nivel de localitate. Avem 3.200 aproximativ de localități, trebuie să știm pentru fiecare care ar fi variantele de unificare”, a declarat Cosette Chichirău.

Câte localități ar mai rămâne dacă s-ar aplica pragul de 5.000 de locuitori

Aceasta mai susține, de asemenea, că este un eșec al PSD, PNL, USR și UDMR, care au format fosta coaliție de guvernare, că nu au venit până acum cu o formă a reformei administrativ-teritoriale.

„Toți au fost la guvernare, au resurse uriașe, au subvenții din bani publici de sute de milioane de lei anual, au staff-uri de sute de oameni, au angajați în guverne de mii, zeci de mii de oameni și eu, cu un laptop, în câteva săptămâni, am făcut o aplicație pe care ei n-au făcut-o. Adică e ceva greșit aici. Cred că se concentrează prea mult pe bătăliile politice ale momentului și prea puțin pentru termen lung și pentru binele public”, a completat ea.

În ceea ce privește aplicația concepută de Cosette Chichirău, aceasta povestește că platforma a fost concepută să realizeze o simulare algoritmică astfel încât să nu mai existe nicio localitate sub 5.000 de locuitori.

„Ar rămâne în jur de 1.300 de localități în loc de 3.200. Deci, cam o treime ar rămâne din câte avem acum și economiile ar fi de undeva spre 10 miliarde de lei, din 75 de miliarde, cheltuieli de funcționare”, spune Cosette Chichirău despre simularea realizată de ea.

„Nu cred în în succesul unei comasări voluntare”

În ceea ce privește comasarea voluntară, fosta deputată spune că îi dă zero șanse de reușită.

„O comasare voluntară ar însemna câțiva ani de discuții. Deci, ar trebui să lași măcar 2-3 ani pentru ca primarii și comunitățile locale să înțeleagă ce înseamnă, să exploreze variante. În spațiul ăsta de 2-3 ani va fi extrem de multă propagandă negativă pe toate platformele. Oamenii vor primi mesaje că, de fapt, este antiromânesc, li se va șterge identitatea, că mai știu eu ce, toate nebuniile. Se va ridica un val anti antireformă prin propagandă negativă pe care și rușii o vor încuraja și nu vom ajunge nicăieri.

Asta este opinia mea, că de fapt nu are șanse o comasare voluntară și că trebuie făcută una normativă, adică prin lege. Dar soluțiile trebuie fundamentate de specialiști care să înțeleagă funcțiunile localităților, fluxurile de persoane și de bani. Și atunci să fie cât mai puțin politică soluția finală, ceea ce nici asta nu se va întâmpla, dar măcar baza de plecare pe care negociază partidele să aibă un fundament științific.

Și va trebui, ca să reușim, o soluție normativă, adică obligatorie. Asta e opinia mea. Eu nu cred în în succesul unei comasări voluntare. S-a întâmplat în Republica Moldova, dar, mă rog, voluntar în sensul că «cu pistolul la cap», cumva: «Dacă nu faceți voi voluntar, facem noi normativ». Cam așa s-a întâmplat. România nu cred că mai are atât timp pentru discuțiile astea voluntare”, a declarat Cosette Chichirău.

„Statul român a demonstrat că nu este în stare să se protejeze de campanii negative”

Tot ea a adăugat că nu dă nicio șansă comasării voluntare nici în contextul în care Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, a promis facilități fiscale pentru locuitorii unităților administrativ teritoriale care se comasează voluntar.

„Repet, cred că va fi foarte mult zgomot. Ca să iei o decizie rațională, trebuie să fii extrem de bine informat. Și cred că pragul de extrem de bine informat este mult prea sus pentru un cetățean obișnuit. Adică cerem foarte, foarte mult unor cetățeni obișnuiți ca să se informeze și să gândească. Ori, asta ar dura ani de zile.

Nu zic că oamenii nu sunt capabili, sunt perfecți capabili să facă asta. Dar fiecare are viața lui, își duce copiii la școală, se duce la serviciu, o are un părinte bolnav. Cine are timp să stea să studieze reforma administrativă? E un subiect foarte complex. Și atunci, ca să fie o soluție rațională, bună pentru România, ar fi foarte mult timp și un efort de informare din partea statului român, ca să contracarăm propaganda imens.

Ori, statul român a demonstrat că nu este în stare să se protejeze de campanii negative. Adică noi suntem țara unde avem alegeri anulate la prezidențiale și nu avem încă un raport, nu avem încă măsuri care ne protejează populația de mesaje false pe rețele. Atunci, cu asemenea reformă de amploare și cu ani de zile la dispoziție, propaganda asta nenorocită și fake news-ul ne va distruge complet. Asta este îngrijorarea mea, că de fapt statul român nu are capacitatea să transmită informația corectă către cetățeni și atunci ei vor fi copleșiți de fake news pe rețele”, a explicat Cosette Chichirău.

„Nu văd o variantă în care își va asuma răspunderea pe o reformă puternică și sănătoasă”

Fosta deputată mai susține că angajarea răspunderii guvernului pe o astfel de reformă nu va reprezenta ceva periculos pentru executiv, ci pentru România.

„Să spunem că guvernul Luca Niculescu își asumă răspunderea pe o variantă de reformă în martie. Pericolul este ca acea reformă să fie în cel mai bun caz inofensivă, adică să nu facă nimic, și în cel mai rău caz să fie ceva rău pentru România. Adică nu văd o variantă în care își va asuma răspunderea pe o reformă puternică și sănătoasă. Ăsta este scenariul cel mai probabil pe care eu îl văd: guvernul își asumă răspunderea pe o reformă minoră, apă de ploaie, guvernul supraviețuiește, România nu beneficiază de această reformă în mod real și se închide conversația.

Cred că ăsta e scopul pentru PSD și îl va forța pe Luca Niculescu să facă asta. Pentru că ei atunci vor spune, în martie anul viitor: «Noi am făcut reforma administrativă. Iată, am trecut-o. Iată, partidele parlamentare aveau posibilitatea să dea jos guvernul. Nu l-au dat jos. Înseamnă că partidele parlamentare sunt de acord cu această reformă. Am închis subiectul. Noi, PSD, am făcut reforma administrativă pe care n-a făcut-o nimeni în ultimii 50 de ani». Asta va fi comunicarea. Așa se gândească ei să gestioneze situația și este mare păcat pentru România, pentru că avem nevoie foarte, foarte mare de o reformă serioasă”, a explicat Cosette Chichirău.

„Sunt de acord că trebuie să fie mult mai puține județe, poate între cinci și opt”

Aceasta a comentat și propunerea de împărțire a județelor pe modelul Curților de Apel. Cosette Chichirău susține că varianta aceasta „nu e o reformă serioasă”.

„Curțile de Apel n-au nimic de a face cu mișcarea persoanelor și bunurilor. Noi avem nevoie de zone și de regiuni care au sens funcțional. Adică, cetățenii se mișcă în acele zone într-un anumit fel și mărfurile se mișcă într-un anumit fel. Adică geografia administrativă se potrivește cu cea funcțională: unde mergem noi și ce facem într-o regiune. Dacă ești în București-Ilfov, poate ai treabă în, nu știu, Giurgiu sau Teleorman. Dacă ești din Iași, poate ai treabă în Botoșani și Suceava și mai știu eu unde. Și atunci, iarăși, cred că, undeva la opt regiuni, ele pot fi și patru-cinci, ca ordinea de mărime ne apropiem de o reformă serioasă. Dar astea pot fi foarte greșite.

Adică tu poți să ai un număr mic de județe sau regiuni, dar să le faci complet greșit. În sensul că mai mult te încurci, comasezi două județe alăturate unde nu este mișcare de de bunuri și persoane. Adică cetățenii din Botoșani se duc mai degrabă la Iași, nu la Suceava sau mai știu eu. Și atunci, să comasezi ceva doar pentru că sunt alipite n-ar fi o soluție corectă. Ar trebui ca cercetătorii să spună: «Uite, cam aici sunt zonele funcționale pentru județe». Deci, sunt de acord că trebuie să fie mult mai puține județe, poate între cinci și opt în toată România, așa-zisele regiuni, dar va fi foarte important care cu care. Și acolo va trebui să rezolvăm problema maghiară”, a completat Cosette Chichirău.