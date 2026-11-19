Comparația trebuie verificată istoric. În februarie 1945, Roosevelt, Churchill și Stalin discutau organizarea lumii după înfrângerea Germaniei naziste. Ocupația militară, viitorul Poloniei și arhitectura Națiunilor Unite făceau parte din negocieri. Divizarea Europei a rezultat și din raportul de forțe impus pe teren, nu doar dintr-o conferință.

Astăzi, simpla prezintă a trei președinți nu reproduce acel context. Statele Unite, China și Rusia au interese concurente, iar capacitatea lor de a impune împreună o ordine mondială nu poate fi presupusă. Ucraina rezistă militar, europenii dispun de resurse economice și instituții proprii, iar țările vizate de eventuale negocieri nu dispar fiindcă lipsesc dintr-o fotografie oficială.

Invocarea Yaltei poate exprima o teamă legitimă privind înțelegerile peste capul statelor mici. Devine însă manipulare când această teamă este prezentată drept dovada unei împărțiri deja convenite a continentului. O analogie istorică trebuie demonstrată prin fapte, nu acceptată prin reflex.

Diktat mondial?

APEC este un forum regional de cooperare economică, creat în 1989, care reunește 21 de economii. Formula include Hong Kong și Chinese Taipei, alături de Statele Unite, China, Japonia sau Rusia. Angajamentele sunt voluntare, iar deciziile se bazează pe consens. Forumul nu are autoritatea de a atribui teritorii sau de a stabili orientarea politică a altor țări. Participarea Rusiei îi oferă vizibilitate, fără să îi confere automat ponderea economică a Chinei sau Statelor Unite.

Uniunea Europeană nu este membră. Absența sa de la reuniunea liderilor nu constituie, prin ea însăși, o excludere diplomatică. Este consecința structurii regionale a APEC. A confunda lista membrilor cu un clasament al importanței mondiale înseamnă a transforma o regulă instituțională într-o teză propagandistică.

Există, desigur, întâlniri politice în marja summitului. Trilaterala Trump, Xi și Putin trebuie analizată separat. Discuțiile despre Ucraina sau securitatea nucleară sunt importante, însă existența lor nu demonstrează încheierea unui acord privind sferele de influență.

Nici argumentul invers nu este suficient, iar caracterul economic al APEC nu garantează că liderii evită negocierile sensibile. Tocmai de aceea avem nevoie de documente, angajamente explicite și rezultate verificabile. Până atunci, anunțarea unei noi Yalte înlocuiește analiza cu anticiparea spectaculoasă a unui verdict pentru care lipsesc probele.

Limitele negocierilor

Miza summitului este considerabilă. Economiile APEC reprezintă peste 60% din produsul intern brut mondial, potrivit datelor organizației. Comerțul, semiconductorii, inteligența artificială și securitatea lanțurilor de aprovizionare influențează direct prosperitatea și puterea statelor.

China folosește găzduirea reuniunii pentru a promova Shenzhenul tehnologic și propria imagine de partener indispensabil. Washingtonul urmărește accesul la piețe și avantajele strategice, iar Moscova caută influență și vizibilitate. Aceste interese nu formează automat un proiect comun de guvernare a lumii.

Pentru România, lecția este să urmărească lucid negocierile și să își consolideze parteneriatele, instituțiile și capacitatea de apărare. Suveranitatea nu se apără prin convingerea că totul a fost hotărât, undeva, de alții.

Europa are motive să își coordoneze mai bine politica externă și sprijinul pentru Ucraina. Dar aceste nevoi nu validează povestea unei dispariții europene de pe scena mondială.

Shenzhenul merită atenție pentru deciziile concrete și efectele lor. APEC poate influența economia globală, iar întâlnirile dintre lideri pot modifica semnificativ relații diplomatice. Transformarea fiecărei asemenea reuniuni într-o conferință de împărțire a continentelor servește mai ales celor care vor să prezinte dominația marilor puteri drept destin inevitabil.