Legislativul de la Copenhaga urmează să aprobe joi pactul de apărare încheiat între Statele Unite, Danemarca și Groenlanda, document semnat în luna septembrie pentru a încheia disputa asupra statutului insulei.

Parlamentarii din Danemarca sunt așteptați să ratifice joi un acord de securitate încheiat cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, privind Groenlanda, potrivit Reuters. Votul din legislativul de la Copenhaga are scopul de a încheia disputa privind viitorul insulei din zona Arctică, tensiune care a afectat relațiile dintre statele de pe cele două maluri ale Atlanticului.

Ce prevede documentul

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat documentul în luna septembrie a anului 2026. Acordul a fost negociat după ce liderul de la Casa Albă a amenințat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra insulei, un teritoriu danez cu autoguvernare în care locuiesc 57.000 de persoane și care dispune de zăcăminte de minerale.

Odată ratificat, tratatul extinde rolul armatei americane în Groenlanda și oferă Statelor Unite permisiunea de a instala un sistem de apărare antirachetă denumit „Golden Dome”. În același timp, textul documentului reafirmă suveranitatea Danemarcei asupra teritoriului și dreptul la autodeterminare al locuitorilor din Groenlanda.

Care sunt etapele procedurale

Disputa a început în luna ianuarie, când refuzul lui Donald Trump de a exclude utilizarea forței militare sau a presiunilor economice pentru a obține insula a declanșat o criză diplomatică în cadrul NATO. Această situație a determinat autoritățile din Danemarca și Groenlanda să intre într-o perioadă de negocieri cu Washingtonul.

Parlamentul din Groenlanda a ratificat deja acordul în cursul acestei luni. Săptămâna trecută, proiectul a trecut de prima lectură în legislativul Danemarcei cu sprijinul tuturor partidelor politice, iar parlamentarii și-au exprimat speranța că tratatul va readuce situația la normalitate.

Care sunt implicațiile tratatului

Analiștii de politică externă avertizează însă că adoptarea documentului nu elimină toate riscurile privind evoluțiile din regiune. „Cu toate acestea, există numeroase indicii că acesta nu este un sfârșit, ci mai degrabă un început”, a declarat Mikkel Vedby Rasmussen, profesor de științe politice la Universitatea din Copenhaga.

„Cu tratatul în mână, SUA vor putea solicita o influență mai mare asupra deciziilor care au implicații în politica de securitate și asupra unei părți din extracția resurselor”, a adăugat profesorul universitar. Alți specialiști consideră că noul text nu extinde cu mult accesul militar pe care armata americană îl deținea deja în teritoriu.

Când intră în vigoare

Cea mai scurtă rută dintre Europa și America de Nord traversează Groenlanda, unde funcționează deja cea mai nordică bază a armatei Statelor Unite. Datorită acestei poziții pe hartă, teritoriul prezintă un interes pentru operațiunile de apărare și supraveghere din emisfera nordică.

Acordul are statut de pact executiv și nu necesită un vot de aprobare din partea Senatului Statelor Unite. Dacă va fi aprobat în sesiunea programată în jurul orei 10:00 (09:00 GMT) în parlamentul de la Copenhaga, documentul va intra în vigoare în momentul în care Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei va transmite Statelor Unite, printr-o notă diplomatică, faptul că procedurile interne au fost finalizate.