Alexandru Constantin Chituță, directorul interimar al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, locuiește temporar într-un apartament din Palatul Culturii. Venit din Sibiu pentru a conduce instituția, acesta a decis să nu beneficieze, deocamdată, de banii pentru chirie prevăzuți în contract. Managerul susține că, prin această alegere, a economisit deja aproximativ 2.000 de euro pentru instituție.

Potrivit contractului său, directorul are dreptul la o sumă pentru chirie echivalentă cu 50% din salariul mediu pe economie. Acesta a preferat însă să nu solicite banii și să folosească spațiul disponibil în clădire, scrie Ziarul de Iași.

„Am făcut deja economii de 2.000 de euro pentru instituție”, a declarat Chituță.

Directorul și-a justificat decizia și prin programul încărcat pe care l-a avut de la preluarea mandatului. Acesta spune că a fost nevoit să rămână frecvent la serviciu până târziu, pentru a rezolva problemele administrative.

„În plus, s-a întâmplat de mai multe ori să mă prindă noaptea pe la birou. Am stat și până la 12 noaptea, pentru că au fost multe lucruri de pus la punct”, a explicat managerul.

Apartamentul în care locuiește are baie și bucătărie și exista înainte ca acesta să preia conducerea instituției. Potrivit directorului, spațiul a fost utilizat în trecut pentru găzduirea unor artiști și a altor persoane venite în Iași pentru activități administrative.

Chituță susține însă că nu este de acord cu această practică.

Cutremurul din 18 noiembrie l-a prins în interiorul Palatului Culturii

În noaptea de marți spre miercuri, când a avut loc un cutremur, Chituță se afla în clădirea monument istoric. Întrebat dacă seismul a produs pagube Palatului Culturii, directorul a declarat că nu i-au fost semnalate probleme.

Acesta a explicat că nu îl deranjează nici ideea de a petrece nopțile într-o clădire atât de mare, deoarece nu este niciodată complet singur.

„Nu, nici nu sunt singur. Aici e în permanență pază, sunt și pompierii”, a declarat Chituță.

Cine este Alexandru Constantin Chituță, noul director al Palatului Culturii

Alexandru Constantin Chituță a preluat conducerea interimară a Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași pe 13 august. Anterior, acesta a condus Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, între 2022 și 2025. Mandatul său de la Sibiu s-a încheiat după ce a fost înlocuit printr-un ordin semnat de Natalia Intotero, fostul ministru al Culturii.

Potrivit publicației Sibiu Independent, plecarea sa a fost precedată de nemulțumiri privind finanțarea muzeului. Pentru anul 2025, instituția solicitase aproximativ 18 milioane de lei, însă Ministerul Culturii aprobase o subvenție de numai 11,08 milioane de lei. Din această sumă, peste 9 milioane de lei erau destinate salariilor. Chituță a criticat atunci lipsa fondurilor pentru funcționarea și dezvoltarea instituției. De asemenea, a anunțat că nu ar accepta un nou contract de management și a propus ca muzeul să treacă în subordinea Primăriei Sibiu.

La preluarea noii funcții, managerul s-a declarat încântat de oportunitatea de a conduce instituția ieșeană.

„Vin la Iași cu mare bucurie. Va trebui să ridic ștacheta cu o treaptă în plus”, declara acesta, potrivit Sibiu Independent.

Chituță avea deja legături cu orașul înainte de numirea sa. În 2023, a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași, la recomandarea Facultății de Arte din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”. Distincția i-a fost acordată pentru activitatea culturală și pentru colaborările cu instituțiile și artiștii din Iași.