Vizita președintelui rus Vladimir Putin la summitul APEC organizat în noiembrie 2026 la Shenzhen, China, a stârnit dezbateri atât în presa internațională, cât și în mediul online din România. În centrul discuțiilor se află modul în care președintele chinez Xi Jinping i-a tratat pe Donald Trump și pe Vladimir Putin, dar și semnificația poziționării liderilor la fotografia oficială de grup.

Mai multe publicații din străinătate, în general ostile Kremlinului, printre care Kyiv Post și Charter’97, au susținut că liderul de la Kremlin a avut parte de o primire rece, pe care au descris-o drept o umilință diplomatică.

Aceștia au atras atenția asupra diferențelor vizibile dintre sosirea celor doi lideri în China. În timp ce președintele american Donald Trump a fost întâmpinat la aeroport chiar de Xi Jinping, pentru Vladimir Putin autoritățile de la Beijing au trimis un oficial de rang inferior.

Discuții despre pozițiile ocupate la fotografia oficială

De asemenea, înregistrările video de la fotografia oficială au fost intens analizate și dezbătute. Imaginile îl arată pe Vladimir Putin încercând să se așeze mai aproape de centru, lângă Xi Jinping și Donald Trump.

Președintele chinez îi face însă semn să meargă mai la stânga, dincolo de Prima Doamnă a Chinei, Peng Liyuan. Unii analiști au văzut în acest gest o dovadă că Beijingul îi transmite Moscovei o poziție secundară în raport cu relația dintre China și Statele Unite. Potrivit acelorași surse, percepția a fost accentuată de faptul că o întâlnire bilaterală între Trump și Putin nu a avut loc în formatul așteptat de partea rusă, dar și de momentul delicat în care se desfășura summitul, imediat după noi atacuri ucrainene asupra Podului Crimeei.

Ana Birchall contrazice ipoteza „umilirii” lui Putin

În România, această interpretare a fost contrazisă de fostul ministru al Justiției, Ana Birchall. Într-o postare pe Facebook, ea a explicat că așezarea liderilor la fotografia de grup nu reprezintă o marginalizare a lui Vladimir Putin, ci respectarea strictă a regulilor de protocol diplomatic.

„Cine știe diplomație și protocol știe că cea mai prestigioasă poziție este în dreapta președintelui Chinei, în timp ce a doua cea mai prestigioasă poziție este în stânga sa. Atunci când este prezentă și soția președintelui Chinei, a doua cea mai prestigioasă poziție se mută cu un loc mai la stânga, fiind situată în stânga Primei Doamne a Chinei.”

Așadar, da, bineînțeles că Trump va sta lângă Xi Jinping în fotografia de grup a liderilor APEC.

Xi și Putin s-au întâlnit deja de cinci ori numai în 2026 și de 50 de ori în total de la începutul relației lor bilaterale.

Prin urmare, poziționarea lui Putin lângă soția lui Xi Jinping ține de ordinea firească a lucrurilor în geopolitică și protocol.

Prezența președintelui sud-coreean Lee Jae-myung și a secretarului general al partidului și președintelui Vietnamului, Tô Lâm, în primul rând, lângă Xi Jinping, Trump și Putin, reprezintă adevărata declarație politică, dacă tot discutăm despre simbolistica imaginii”, a scris Ana Birchall.

Potrivit acesteia, speculațiile despre o presupusă umilire a liderului rus nu au acoperire în practica diplomatică. Dimpotrivă, Ana Birchall consideră că imaginile de la Shenzhen confirmă funcționarea parteneriatului strategic dintre Beijing și Moscova, cunoscut în analizele de politică externă sub termenul „DragonBear”.

Același moment oficial de la Shenzhen este privit din două unghiuri complet diferite. Pe de o parte, criticii Kremlinului pun accent pe diferențele de primire de la aeroport și pe contextul militar pentru a arăta o scădere a influenței Rusiei. Pe de altă parte, argumentele legate de eticheta de stat arată că locul ocupat de Vladimir Putin în fotografia de grup corespunde, de fapt, celei de-a doua poziții ca importanță în protocolul chinez.

Vladimir Putin susține că Uniunea Europeană a fost, de fapt, „umilită”

În cadrul banchetului, Putin a ținut un discurs în care a condamnat sancțiunile europene impuse Moscovei, aflate în vigoare de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din februarie 2022.

„Barierele artificiale la un anumit nivel al lanțului valoric generează costuri în toate celelalte verigi”, a declarat Putin la banchet, conform publicației Time, referindu-se în special la sancțiunile europene care, potrivit acestuia, au întrerupt „aprovizionarea ieftină și stabilă a Europei cu resurse energetice rusești”.

În consecință, Putin a susținut că zona euro traversează un „declin umilitor”, sancțiunile din domeniul energiei punând o „povară grea pe umerii întreprinderilor și cetățenilor europeni, al căror nivel de trai este în continuă scădere”.

De asemenea, el a afirmat că anticipează „beneficii potențiale semnificative” în urma întâlnirii cu ceilalți lideri, conform aceleiași surse.

Luni, Uniunea Europeană a anunțat că intenționează să prezinte cel mai recent pachet de sancțiuni. Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a precizat că acesta va viza rafinăriile și băncile rusești, sectorul comerțului electronic, precum și orice firmă care sprijină „flota din umbră” a Rusiei – o rețea de nave utilizate pentru transportul resurselor energetice rusești, în încercarea de a eluda sancțiunile.