Președintele Nicușor Dan participă joi, 19 noiembrie, la Coaliția de Voință (Coalition of the Willing) de la Berlin, la invitația primită de la cancelarul german Friedrich Merz. Inițial, premierul Luca Niculescu trebuia să vină în capitala Germaniei, însă, având în vedere prezența emisarilor președintelui Trump – Jared Kushner și Steve Witkoff –, președintele Nicușor Dan s-a răzgândit și a decis să fie el prezent. Emisarii SUA au participat la o rundă de negocieri cu Rusia și Ucraina la Abu Dhabi, iar joi s-au văzut cu Vladimir Putin la Moscova.

Reporterul Cotidianul va fi prezent la Berlin, de unde va transmite ultimele informații despre reprezentarea României la summitul Coaliției de Voință.

Nicușor Dan va susține la Berlin că „un acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, mai ales ale țărilor celor mai expuse la riscurile și efectele colaterale ale acestui război, precum România”.

„Astfel, un acord de pace solid trebuie să consolideze securitatea Europei în ansamblul său, cu o atenție sporită acordată Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre. România consideră că o pace durabilă în Ucraina presupune restaurarea deplină a securității la Marea Neagră”, a transmis Administrația Prezidențială.

Reamintim că atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră s-au intensificat în ultima perioadă, atât în apele teritoriale ale României, cât și în cele ale vecinilor bulgari.

Președintele României va sublinia și că „Rusiei nu i se poate permite să aibă vreo influență asupra deciziilor de securitate și de politică externă ale țărilor din regiune”, mai precizează sursa citată.

România, pe dinafară de la masa „greilor” în negocierile de pace

Uniunea Europeană și principalele puteri europene au ajuns la un acord privind reprezentarea Europei la negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat, după summitul liderilor UE de la Dublin, că delegația europeană care participă la negocierile de pace alături de Statele Unite, Rusia și Ucraina va include reprezentanți din cinci state membre ale Coaliției de Voință, respectiv Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Polonia, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului UE.

„Europa trebuie să vorbească cu o singură voce, clară și unită, în toate discuțiile care modelează viitorul Ucrainei și securitatea continentului nostru”, a spus Costa.

Kremlinul a declarat că Europa trebuie să demonstreze că este pregătită să contribuie la procesul de pace din Ucraina înainte de a se lua o decizie privind permiterea participării europenilor la negocieri, potrivit RTE.

Accentul reuniunii Coaliției de Vință de joi va fi pus pe coordonarea eforturilor diplomatice, garanțiile de securitate pentru Ucraina post-război și sprijinul financiar suplimentar, potrivit unui anunț oficial al Cancelariei Germaniei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat public invitația la summit, în timpul vizitei sale la Berlin din 3 noiembrie.

Emisarii lui Trump vin la Berlin

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, urmează să participe și ei la summitul Coaliției de Voință de la Berlin, unde vor avea discuții cu oficiali ucraineni și europeni, potrivit Axios.

Întâlnirea de joi are loc după ce Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu Putin la Moscova joia trecută. Întâlnirea a avut loc la Kremlin și a vizat negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, după discuțiile trilaterale dintre SUA, Rusia și Ucraina desfășurate la Abu Dhabi, pe 10–11 noiembrie. Cei doi au îndemnat Rusia să propună un cadru de securitate postbelic pentru Europa. Potrivit RBC-Ukraine, discuțiile cu Putin au durat aproximativ trei ore.

În aceeași zi, Donald Trump se va întâlni în China cu președintele rus Vladimir Putin și cu președintele chinez Xi Jinping. Trump a declarat că se așteaptă să discute despre războiul din Ucraina cu liderul de la Kremlin.