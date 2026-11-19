Un pod construit pentru a scurta drumul dintre două regiuni muntoase din China a devenit una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din lume. Huajiang Grand Canyon Bridge, aflat la 625 de metri deasupra unui râu, a atras aproximativ 3,3 milioane de vizitatori în mai puțin de un an. Turiștii nu vin doar să admire construcția, ci și să participe la activități extreme, să pășească pe platforme de sticlă suspendate deasupra prăpastiei sau să sară cu coarda elastică de la înălțimi amețitoare.

Podul se află în provincia Guizhou, din sud-vestul Chinei, și a fost inaugurat în septembrie 2025. Potrivit CNN, construcția a schimbat atât transportul în regiune, cât și economia comunităților din apropiere.

Un drum de două ore, parcurs acum în două minute

Huajiang Grand Canyon Bridge traversează un canion spectaculos, deasupra râului Beipan, și este considerat cel mai înalt pod din lume, potrivit Guinness World Records. Construcția are o lungime totală de aproape 2,9 kilometri, iar partea carosabilă se află la 625 de metri deasupra râului.

Înainte de inaugurare, șoferii care voiau să ajungă dintr-o parte în alta a canionului erau nevoiți să parcurgă un traseu dificil, pe drumuri montane, care dura aproximativ două ore.

Acum, traversarea se face în numai două minute. Podul a fost construit pentru a îmbunătăți legăturile dintre comunitățile rurale și rețeaua de drumuri rapide a Chinei.

Turiștii pot sări cu coarda elastică de pe pod

Dincolo de rolul său în transport, construcția a devenit o destinație pentru pasionații de adrenalină. Vizitatorii pot intra în structura podului și pot ajunge pe platforme de observație cu podele din sticlă, de unde se vede canionul aflat la sute de metri mai jos. Pentru cei mai curajoși există și posibilitatea de a face bungee jumping sau de a traversa o pasarelă expusă, amenajată sub partea carosabilă.

Un reporter CNN a asistat la o astfel de săritură, în timpul căreia un turist s-a aruncat de pe o platformă suspendată și a căzut liber timp de aproximativ șapte secunde, înainte ca frânghia elastică să îl ridice din nou. Potrivit autorităților locale, aproximativ 3,3 milioane de persoane au vizitat zona podului de la inaugurare până în august 2026.

Satele din apropiere s-au transformat în destinații turistice

Creșterea numărului de vizitatori a adus oportunități economice pentru locuitorii din regiune. În satul Xiaohuajiang, antreprenorii au început să transforme locuințele tradiționale în pensiuni, restaurante și spații de cazare.

Lin Guoquan, un localnic care a lucrat ani la rând ca bucătar în alte provincii chineze, s-a întors acasă și a transformat mai multe case vechi în unități turistice. La început, afacerea sa avea doar nouă camere. În prezent, a ajuns la 52, însă cererea continuă să depășească numărul locurilor disponibile.

În zonă a fost construit și un hotel de lux cu 83 de camere, restaurante și piscină panoramică, toate orientate către pod. Dezvoltarea turismului a dus și la investiții în infrastructura digitală. Operatorul China Mobile, împreună cu Huawei, a extins acoperirea rețelelor de telefonie mobilă, astfel încât turiștii și localnicii să beneficieze de conexiuni mai bune la internet.

Podul care a schimbat economia unei regiuni

Autoritățile chineze speră că investiția va continua să atragă vizitatori și să genereze venituri pentru comunitățile locale. Totuși, specialiștii avertizează că nu toate proiectele de infrastructură de asemenea dimensiuni aduc beneficii economice pe termen lung.

Li Linna, profesoară asociată la Beijing Normal University, a analizat 295 de poduri înalte din provincia Guizhou și a constatat că impactul noilor construcții asupra accesibilității transportului a scăzut pe măsură ce rețeaua rutieră s-a dezvoltat. În cazul Huajiang Grand Canyon Bridge, beneficiile nu se limitează însă la reducerea timpilor de deplasare.