Potrivit South China Morning Post, ancheta oficială deschisă în urma acestui caz a evidențiat faptul că au fost încălcate regulile privind studiile medicale.

Mai mult, medicilor nu le-au fost comunicate informații importante despre riscurile procedurii.

Experimentul s-a desfășurat în Shanghai și a presupus prima încercare din lume de a corecta o mutație genetică prin introducerea unor instrumente de editare direct în celulele creierului unui copil, potrivit sursei citate.

Medici chinezi, în centrul unei anchete

Verificările au fost dispuse de Partidul Comunist din Shanghai și de autoritățile locale. Primele concluzii arată că oamenii de știință care au elaborat procedura nu le-au prezentat medicilor și riscurile experimentului.

Se pare că testele inițiale, realizate pe maimuțe, ar fi indicat riscurile acestei proceduri.

Mai mult, Spitalul Xinhua, acolo unde fetița era internată, a aprobat această procedură fără a avea date cu privire la siguranța experimentului.

De asemenea, familiei copilei nu i-a fost comunicat faptul că micuța ar putea muri în urma intervenției.

Bani și cadouri pentru cercetători

Ancheta a scos la iveală și faptul că un cercetător și un medic au primit de la familia fetiței bani și cadouri în valoare de 159.000 de dolari. Printre cadourile primite de specialiști s-au numărat băuturi alcoolice scumpe și dispozitive electronice.

Cei doi specialiști se numesc Qiu Zilong și Yang Kan și au fost concediați. De asemenea, acestora li s-a interzis ca timp de 5 ani să mai participe la proiecte de cercetare finanțate de stat. Totodată, ei nu vor mai putea candida la premii științifice.

Cum a fost inclusă fetița în acest experiment

Fetița suferea de sindromul Snijders Blok-Campeau, o afecțiune genetică extrem de rară, identificată la doar 237 de persoane din întreaga lume. Boala afectează dezvoltarea vorbirii, capacitatea de învățare și mișcarea. Până în prezent, nu există un tratament eficient pentru această afecțiune.

Deși au apelat la serviciile medicale ale celor mai mari spitale din China, nu a fost posibilă descoperirea unui tratament.

În 2023, părinții i-au cerut ajutorul lui Qiu Zilong, sperând că ar putea concepe un tratament genetic specializat pentru fetița lor.

Planul echipei de cercetare era să corecteze o singură modificare din ADN-ul micuței, considerată responsabilă de apariția bolii.

Pentru aceasta, cercetătorii urmau să introducă instrumentele de editare genetică direct în celulele creierului, folosind virusuri modificate, considerate inofensive, injectate în lichidul cefalorahidian.

Familia a plătit aproximativ 770.000 de dolari pentru acest proiect.