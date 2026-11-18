În cazul buletinelor de identitate, șoferii au posibilitatea de a prezenta o copie sau o imagine a acestora.

Codul Rutier actual arată că participanții la trafic au obligația legală de a le prezenta polițiștilor rutieri documentul de identitate, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. De asemenea, sunt necesare și documente referitoare la bunurile transportate sau alte acte pe care legea le prevede.

Neprezentarea documentelor solicitate este sancționată în actuala legislație, chiar dacă toate aceste acte pot fi verificate în bazele de date informatice ale Poliției Române.

Decizie a Parlamentului: Șoferii nu vor mai fi obligați să prezinte actele

Autorii proiectului legislativ, deputați și senatori USR, susțin faptul că sancționarea neprezentării documentelor solicitate nu reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră.

Mai mult, această prevedere favorizează abuzuri și sancțiuni inutile și vine în contradicție cu demersurile privind digitalizarea instituțiilor publice.

„Reglementarea actuală încalcă principiul proporționalității (art. 53 Constituție) întrucât sancționarea contravențională pentru simpla neprezentare fizică documentelor, în condițiile în care dreptul există și poate fi verificat electronic, reprezintă o măsură disproporționată în raport cu scopul legitim urmărit de lege. Astfel, autoritățile publice au obligația de a utiliza mijloacele tehnice disponibile pentru verificarea situațiilor juridice, evitând impunerea unor sarcini inutile cetațenilor, în spiritul principiului bunei administrări. Considerăm că este necesară eliminarea formalismului excesiv sancționator”, potrivit inițiatorilor proiectului, notează Profit.ro.

Noua reglementare legală, adoptată de Parlament, prevede ca: „obligația de prezentare a documentelor se consideră îndeplinită pentru documentul de identitate, permisul de conducere și documentul de înmatriculare, dacă acestea au fost emise de autoritățile statului român, cu obligativitatea prezentării unei copii a documentului de identitate, în format fizic sau electronic”.

Actul normativ va fi transmis președintelui României pentru promulgare. El va fi aplicat în cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare prin actualizarea Regulamentului de aplicare a Codului Rutier.