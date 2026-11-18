O clădire părăsită, aflată în centrul Bucureștiului, în apropiere de căminele studențești din Regie și de mai multe blocuri de locuințe, s-a dovedit a fi o adevărată bombă cu ceas descoperită de jurnaliștii de la Recorder.

Alertată de reporterii Recorder, Garda de Mediu a descoperit, zilele acestea, cantități importante de mercur, dar și alte substanțe cancerigene și explozive în clădirea care a adăpostit un laborator de cercetare din subordinea Ministerului Educației.

Institutului i-a fost suspendată activitatea și i-a fost aplicată o amendă de peste 20.000 de euro la o lună de la sesizarea Recorder.

Clădirea lăsată de izbeliște, care a adăpostit timp de 25 de ani substanțe toxice, a fost sigilată și securizată.

Parchetul a deschis un dosar penal.

Mercur și substanțe periculoase accesibile oricui

În imobilul dezafectat, aflat în curtea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, se putea pătrunde pe mai multe intrări, inclusiv pe ferestrele sparte ale clădirii.

Dincolo de starea generală a clădirii, puteau fi observate rafturi pline cu recipiente de laborator, măști de gaze și diverse substanțe împrăștiate pe podele.

Conform specialiștilor consultați de Recorder, grăunțele argintii vizibile într-una dintre săli aveau aspectul mercurului.

După ce au verificat clădirea, polițiștii au cerut ajutor din partea mai multor instituții: Serviciul Arme și Explozivi, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Garda de Mediu și de Serviciul Român de Informații.

Gradul de pericol

Mercurul din imaginile ajunse la redacție s-a dovedit cea mai mică dintre probleme.

Mai multe substanțe periculoase au fost ridicate imediat și depozitate la Institutul de Fizică de la Măgurele, pentru a elimina orice pericol exploziv sau radiologic.

Comisarii Gărzii de Mediu au identificat ambalaje ale unor substanțe precum toriul, acidul picric și acidul percloric, dar și mai mulți reactivi de laborator și substanțe chimice expirate.

Cantitatea considerabilă de mercur, estimată de specialiștii consultați de Recorder la câteva kilograme, constituia un pericol pentru oricine ar fi intrat în clădire, dar și pentru locuitorii din zonă.

Acidul percloric produce leziuni ireversibile ale pielii.

Toriul se depozitează mai ales la suprafața oaselor, în ficat, splină și în ganglionii limfatici.