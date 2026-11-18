Potrivit motivării, judecătorii constituționali au stabilit faptul că legea atacată este constituțională în raport cu criticile care au fost formulate de președinte.

Nicușor Dan a depus o contestație în legătură cu prevederea potrivit căreia hotărârile instanțelor de suspendare a ordinelor ministrului Mediului produc efecte juridice abia după ce rămân definitive.

Președintele susține că modificarea poate slăbi controlul judecătoresc asupra actelor administrative ce vizează intervențiile asupra faunei sălbatice.

„Natura ireversibilă a măsurii este elementul-cheie ce determină încălcarea principiului eficacității protecției jurisdicționale”, potrivit sesizării.

Șeful statului a invocat și existența riscului încălcării Directivei Habitate, în baza căreia se asigură protecție strictă pentru anumite specii de animale.

CCR a respins sesizarea președintelui

Judecătorii Curții Constituționale a României au respins însă în unanimitate sesizarea pe care a depus-o președintele Nicușor Dan.

Decizia a fost publicată miercuri, 18 noiembrie. Judecătorii constituționali au arătat că reglementarea unei proceduri speciale în legătură cu suspendarea executării unui act administrativ nu afectează, din punct de vedere constituțional, prevederile Legii Fundamentale referitoare la principiile legalității, echilibrului puterilor în stat sau dreptul la un proces echitabil.

Mai mult, Curtea Constituțională menționează și faptul că stabilirea regulilor de desfășurare a procesului în fața instanțelor judecătorești este de competența exclusivă a legiuitorului, potrivit articolelor 126 și 129 din Constituție.

„Legiuitorul nu a exclus de la exercițiul drepturilor procesuale nicio categorie și niciun grup social, ci, dimpotrivă, a consacrat posibilitatea neîngrădită a celor interesați de a formula cereri de suspendare a actelor administrative în formele și în modalitățile instituite de lege”, au motivat judecătorii constituționali.

Decizie definitivă

Decizia Curții Constituționale este definitivă, iar potrivit sentinței, legiuitorul a acționat în conformitate cu limitele competențelor sale și cu respectarea prevederilor constituționale invocate.

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