Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vor susține noul împrumut de 45 de miliarde de euro destinat Ucrainei, în pofida semnalelor de opoziție venite din partea a patru guverne. La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski salută inițiativa și solicită adoptarea procedurii de către instituțiile europene.

Poziția Comisiei Europene

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost întrebată în cadrul unei conferințe de presă care guverne vor participa la noul mecanism de împrumut pentru Ucraina, în contextul în care cel puțin patru state membre — Bulgaria, Cehia, Ungaria și Slovacia — au transmis semnale că nu doresc să fie implicate în această operațiune financiară.

În răspunsul său, șefa executivului comunitar a precizat că actualul instrument diferă de împrumutul anterior acordat de blocul comunitar, schemă în cadrul căreia trei țări au beneficiat de o clauză de neparticipare. De această dată, Ursula von der Leyen a indicat că toate statele membre trebuie să ia parte la mecanism, legând în mod direct acordarea finanțării de bugetul Uniunii Europene.

„Așadar, buget comun, responsabilități comune. Acesta este un punct foarte important”, a declarat președinta Comisiei Europene în fața jurnaliștilor.

Cum ar urma să fie structurat împrumutul

Pentru a răspunde rezervelor exprimate de guvernele care refuză finanțarea achizițiilor de armament sau a sectorului de apărare, Ursula von der Leyen a explicat modul în care este conceput pachetul financiar. Conform declarațiilor sale, împrumutul este structurat pe două componente distincte: o componentă civilă și o componentă militară.

Prin această arhitectură financiară, statele membre care nu doresc să furnizeze fonduri pentru armata Ucrainei au opțiunea de a participa exclusiv la cealaltă componentă a împrumutului, destinată domeniului civil.

Președinta Comisiei Europene și-a exprimat încrederea că se va ajunge la un acord în format de 27 de state membre. „Sunt foarte încrezătoare că vom ajunge la un acord în 27, deoarece, așa cum am spus, toate cele 27 de state membre sprijină Ucraina în mod explicit”, a afirmat Ursula von der Leyen la încheierea conferinței de presă.

Reacția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski

Din partea Kievului, președintele Volodimir Zelenski a reacționat la anunțul privind inițiativa Comisiei Europene de a avansa cu împrumutul în valoare de 45 de miliarde de euro. Liderul de la Kiev a evaluat impactul fondurilor asupra administrației și eforturilor statului ucrainean.

Volodimir Zelenski a declarat că noul sprijin financiar din partea Uniunii Europene ar „ajuta foarte mult Ucraina, reziliența noastră și diplomația noastră”.

Totodată, președintele Ucrainei a adresat un apel instituțiilor decizionale de la Bruxelles privind calendarul de aprobare a fondurilor: „Sperăm foarte mult la adoptarea rapidă a acestei decizii de către Parlamentul European și Consiliu și contăm pe sprijinul tuturor statelor membre ale UE.”

Următoarele etape pe agenda diplomatică

Pe lângă demersurile procedurale din cadrul instituțiilor Uniunii Europene, subiectul asistenței financiare și al sprijinului pentru Ucraina urmează să fie abordat în format multilateral. Volodimir Zelenski a precizat că așteaptă o nouă „discuție substanțială” privind ajutorul destinat Ucrainei cu ocazia reuniunii Coaliției de Voință, programată să aibă loc la Berlin, joi.

În încheierea declarațiilor sale, președintele ucrainean a transmis un mesaj referitor la semnificația politică și de securitate a deciziilor europene în raport cu conflictul în desfășurare: „Un sprijin puternic pentru Ucraina este cel mai bun semnal pentru Rusia că acest război trebuie să se încheie”, a declarat Volodimir Zelenski.