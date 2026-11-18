Calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate va fi verificată electronic de către furnizorii de servicii medicale, iar adeverința pe suport de hârtie eliberată de casele de asigurări nu va mai fi solicitată ca regulă, potrivit unui proiect de lege adoptat de Parlament.

Parlamentul a adoptat proiectul de lege inițiat de senatorul USR Ciprian Rus, prin care verificarea calității de asigurat în sistemul public de sănătate se va realiza, ca regulă generală, în format electronic, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Camerei Deputaților.

Actul normativ modifică și completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și urmează să fie transmis președintelui României pentru promulgare. După publicarea în Monitorul Oficial și intrarea în vigoare a legii, pacienții nu vor mai fi obligați să se deplaseze la sediile caselor de asigurări de sănătate pentru a obține documentul pe suport de hârtie care atestă statutul de asigurat.

Cum va funcționa verificarea pe platforma CNAS

Conform prevederilor adoptate de legislativ, atestarea calității de asigurat va fi efectuată direct de către furnizorii de servicii medicale care se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Aceștia vor interoga platforma informatică pusă la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pe baza codului numeric personal al pacientului, fără a mai cere prezentarea unui înscris suplimentar.

„Vrem să schimbăm un reflex birocratic vechi: să punem cetățeanul să aducă o hârtie pentru o informație pe care statul o poate verifica singur. Dacă sistemele CNAS pot confirma electronic calitatea de asigurat, pacientul nu trebuie trimis după adeverință. Nu eliminăm verificarea, nu schimbăm contribuțiile și nu eliminăm cardul de sănătate; eliminăm doar birocrația inutilă. Este o măsură simplă, dar importantă, prin care digitalizarea începe să se vadă concret în viața oamenilor: mai puține drumuri, mai puține hârtii și mai mult respect pentru timpul lor”, a declarat senatorul USR Ciprian Rus.

Situațiile în care adeverința mai poate fi solicitată

Legislația adoptată stabilește că adeverința de asigurat eliberată de casa de asigurări va mai fi cerută doar cu titlu de excepție, în situații justificate obiectiv. Aceste cazuri vizează exclusiv momentele în care sistemele informatice ale CNAS nu funcționează temporar sau situațiile în care identificarea electronică a persoanei în baza de date nu este posibilă din motive tehnice ori administrative.

„Pusul pe drumuri este, încă, un sport național. E o practică bolnavă să îl obligi pe cel care cotizează pentru asigurarea de sănătate să-și demonstreze calitate de asigurat cu o hârtie, în loc ca sistemul electronic să vadă instant, pe baza CNP. Mă bucur că parlamentarii de la celelalte partide au înțeles că sistemul trebuie forțat – nu rugat – să se digitalizeze”, a afirmat deputatul USR Emanuel Ungureanu, membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților.

Ce rămâne neschimbat în sistemul de asigurări

Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 95/2006 nu afectează utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate, care rămâne valabil și necesar conform reglementărilor în vigoare. De asemenea, actul normativ nu modifică nivelul contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate și nu schimbă regulile privind validarea ori decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale.

Proiectul vizează strict eliminarea obligației de a prezenta adeverința în format fizic, procedură considerată în expunerea de motive drept contrară principiilor de debirocratizare, interoperabilitate și utilizare a datelor deja existente în bazele de date ale instituțiilor publice. Prin aplicarea măsurii, cetățenii reduc cheltuielile de transport și timpul alocat deplasărilor între furnizorii de servicii medicale și casele teritoriale de asigurări de sănătate.