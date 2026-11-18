Serviciul de Protecție și Pază (SPP) ar urma să exercite exclusiv atribuții de protecție a demnitarilor și de pază a sediilor, pierzând competențele de culegere, verificare și valorificare a informațiilor. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege inițiat de deputatul Uniunii Salvați România (USR), Emanuel Ungureanu.

Serviciul de Protecție și Pază (SPP) nu va mai avea atribuții în domeniul informațiilor și se va concentra exclusiv pe asigurarea protecției demnitarilor români și străini, precum și a familiilor acestora, potrivit unui comunicat de presă transmis de USR. Inițiativa legislativă aparține deputatului Emanuel Ungureanu și vizează modificarea a două acte normative: Legea securității naționale a României și Legea de organizare și funcționare a SPP.

Argumentele inițiatorului. Referiri la Lucian Pahonțu

Scopul declarat al proiectului de lege este delimitarea activității de informații de activitatea de protecție și pază. Deputatul USR Emanuel Ungureanu susține că demersul urmărește alinierea legislației la declarațiile publice ale președintelui României referitoare la rolul instituției conduse de Lucian Pahonțu.

„Depunem un proiect care limitează atribuțiile SPP, condus de domnul Pahonțu. Să facă acest serviciu doar ce a spus președintele României, atunci când i-a contrazis pe jurnaliștii care susțineau că SPP ar face și culegere de informații. Practic, facem o corelare între spusele președintelui și lege, pentru că, la această oră, legea spune altceva. Întrebarea este: ce face domnul Pahonțu cu informațiile pe care le culege prin structura pe care o conduce de 20 de ani? Pentru cine le folosește dacă președintele țării spune că SPP este doar de protecție și pază?”, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Delimitarea competențelor față de SRI și SIE

Conform textului propus de reprezentantul USR, legea va stipula că activitatea de informații este executată de Serviciul Român de Informații (SRI) și de Serviciul de Informații Externe (SIE). În acest cadru legislativ, SPP își va restrânge aria de acțiune la protejarea demnitarilor români și străini, a familiilor acestora, precum și la paza sediilor de lucru și a reședințelor aferente.

Prin modificările propuse, SPP nu va mai deține competențe privind culegerea, verificarea și valorificarea informațiilor. De asemenea, instituția nu va mai avea atribuții legate de schimburile de date specifice serviciilor de informații și nici dreptul de a solicita autorizarea unor activități de culegere a informațiilor.

Atribuțiile care vor fi păstrate

Proiectul legislativ menține în sarcina SPP atribuțiile operaționale necesare misiunilor de pază și protecție:

prevenirea acțiunilor care pot pune în pericol persoanele protejate;

organizarea și coordonarea dispozitivelor de protecție;

intervenția în situații de risc;

identificarea și neutralizarea obiectelor suspecte;

asigurarea asistenței medicale;

protejarea obiectivelor aflate în responsabilitatea instituției.

Inițiativa prevede și modificări privind formarea profesională a angajaților instituției. Personalul SPP nu va mai putea fi instruit în instituțiile de specialitate ale SRI. Pregătirea angajaților se va realiza doar în sistemul propriu de instruire, în unitățile militare și instituțiile de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) și ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în instituții civile sau în structuri similare din străinătate.