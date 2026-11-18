Unitățile de alimentație publică administrate de Primăria Cluj-Napoca își vor înceta activitatea pentru publicul larg până la sfârșitul anului 2026. Măsura a fost dispusă în urma unei somații transmise de Consiliul Concurenței, care a constatat existența unei concurențe neloiale pe piața HoReCa din municipiu.

Primăria Cluj-Napoca va închide pentru publicul larg toate cele trei unități de alimentație publică pe care le administrează în prezent în municipiu, potrivit Radio România Cluj. Decizia survine după ce Consiliul Concurenței a transmis municipalității o solicitare oficială prin care îi cere să se retragă de pe piața de profil până la finalul anului 2026.

Motivele somației transmise de Consiliul Concurenței

Intervenția autorității de supraveghere a pieței a fost declanșată de o sesizare formulată de reprezentanții unor operatori privați din domeniul restaurantelor din Cluj-Napoca. Aceștia au reclamat faptul că funcționarea unităților administrate de autoritatea locală determină pierderea unei părți din clientela restaurantelor comerciale.

În urma analizei, Consiliul Concurenței a stabilit că Primăria Cluj-Napoca practică o concurență neloială pe piața HoReCa. Argumentul instituției vizează modul de finanțare al acestor spații: investițiile pentru dotarea și funcționarea cantinelor și restaurantelor municipalității au fost realizate din bugetul local, iar costurile respective nu se reflectă în prețul final plătit de consumatori.

Prin comparație, operatorii privați din sectorul HoReCa își finanțează dotările și investițiile din fonduri proprii. Acești agenți economici trebuie să își recupereze sumele investite inițial prin intermediul tarifelor practicate pentru cafea, băuturi și preparate culinare. Pe baza acestei diferențe de finanțare, autoritatea de concurență a impus municipalității termenul limită de sfârșit de an pentru conformare și ieșire de pe piața comercială.

Cele trei spații de alimentație publică deținute de Primăria Cluj-Napoca

Măsura de închidere pentru publicul larg se aplică tuturor celor trei spații de alimentație publică deținute de Primăria Cluj-Napoca:

unitatea Memo 10;

Cantina Primăriei, situată pe strada Emile Zola;

restaurantul Grădina de Vară Hoia, amplasat în cartierul Grigorescu.

Niciuna dintre aceste locații nu va mai deservi clienți din rândul publicului general, activitatea urmând să fie restrânsă exclusiv la furnizarea de servicii pentru persoanele cu venituri reduse. Conform datelor disponibile, dintre cele trei spații funcționale în prezent, doar Cantina Primăriei de pe strada Emile Zola urmează să își continue activitatea. Aceasta va opera însă în regim de circuit închis, fiind destinată exclusiv persoanelor aflate în evidența sistemului de asistență socială.

Reorganizarea personalului

Pentru implementarea noii structuri de funcționare, Consiliul Local Cluj-Napoca urmează să adopte o hotărâre prin care atribuțiile personalului de la Cantina Primăriei vor fi extinse către alte programe de asistență. Angajații vor gestiona pregătirea și distribuirea hranei în cadrul proiectelor „O masă caldă” și „O masă sănătoasă în școli”.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că reorganizarea administrativă nu va conduce la disponibilizări. Potrivit precizărilor făcute de edil, cei 77 de angajați ai Cantinei Primăriei își vor păstra locurile de muncă și vor fi redistribuiți pentru a asigura desfășurarea noilor activități sociale stabilite în sarcina instituției.