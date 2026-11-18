Sistemul public de pensii riscă să rămână fără personal calificat, ceea ce ar putea duce la întârzieri în stabilirea și recalcularea pensiilor. Avertismentul vine din partea Federației Naționale Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), care reclamă salariile mici, volumul mare de muncă și restricțiile privind angajările. Sindicaliștii susțin că problemele ar putea afecta aproape 4,7 milioane de pensionari.

Conform CNPP, în septembrie 2026, România avea 4.674.614 pensionari. În același timp, numărul de posturi prevăzute pentru sistemul public de pensii a fost redus de la 3.474 la 3.175, printr-o hotărâre de Guvern adoptată la sfârșitul anului 2024. Dintre acestea, 123 sunt destinate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. Cifrele reprezintă numărul de posturi stabilite prin lege, nu numărul angajaților care lucrează efectiv în instituții.

Separat, perioada de încadrare pentru posturile suplimentare prevăzute de OUG nr. 90/2021 a fost prelungită până la 30 iunie 2027.

Angajați care lucrează până la 14 ore pe zi și pierd aproximativ 600 de lei la salariu

Sindicaliștii susțin că angajații caselor de pensii sunt tot mai solicitați, în special după intrarea în vigoare a noii legislații privind pensiile. Recalculările, verificarea documentelor și soluționarea contestațiilor au crescut considerabil volumul de muncă. În aceste condiții, unii salariați ar fi ajuns să lucreze între 12 și 14 ore pe zi, inclusiv în weekend, potrivit situațiilor semnalate federației. Pe lângă programul prelungit, angajații se confruntă și cu scăderea veniturilor. FNSSM estimează că plafonarea sporurilor a dus la pierderi salariale medii de aproximativ 600 de lei pe lună.

„Este inadmisibil ca salariaților să li se ceară performanță, responsabilități suplimentare și respectarea unor termene stricte, în condițiile scăderii veniturilor și ale unui deficit persistent de personal”, se arată în comunicatul federației.

O altă problemă semnalată este plecarea angajaților cu experiență, care nu pot fi înlocuiți rapid. Sindicaliștii explică faptul că aplicarea legislației pensiilor presupune cunoștințe juridice și administrative dobândite în ani de activitate. Pierderea acestor specialiști ar putea afecta atât casele teritoriale de pensii, cât și activitatea CNPP, inclusiv sprijinul acordat instituțiilor din teritoriu.

Sindicaliștii avertizează că pensionarii ar putea suporta consecințele

Federația atrage atenția că lipsa personalului poate provoca întârzieri în stabilirea și recalcularea pensiilor, greșeli administrative și un număr mai mare de contestații și procese. Reprezentanții angajaților consideră că economiile obținute prin neocuparea posturilor vacante și menținerea salariilor la un nivel scăzut ar putea genera, în timp, cheltuieli mai mari pentru stat.

Totodată, sindicaliștii recunosc că digitalizarea sistemului este necesară, dar susțin că aceasta nu poate înlocui experiența și pregătirea angajaților.

Ce le cer sindicaliștii Guvernului și Ministerului Muncii

FNSSM solicită Guvernului, Ministerului Muncii, Ministerului Finanțelor și conducerii CNPP să ia măsuri pentru rezolvarea problemelor din sistem. Printre revendicări se numără majorarea salariilor în funcție de responsabilitățile angajaților, actualizarea valorii de referință în raport cu inflația și reducerea diferențelor salariale dintre instituțiile centrale și cele teritoriale. Sindicaliștii cer și ocuparea posturilor vacante, recrutarea de personal calificat și măsuri care să împiedice plecarea angajaților cu experiență.

Federația solicită, de asemenea, începerea urgentă a discuțiilor cu autoritățile, astfel încât să fie stabilite măsuri concrete și termene clare pentru aplicarea lor.

În lipsa unor soluții, reprezentanții FNSSM avertizează că ar putea recurge la toate formele legale de acțiune sindicală pentru apărarea drepturilor angajaților.