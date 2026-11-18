Internetul românesc și cel moldovenesc deopotrivă au fost inundate de filmări care au surprins fracțiunile de secundă în care cutremurul de 5,7 pe scara Richter a zguduit România și vecinii de peste Prut. Cutremurul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, la ora 02:48. Sistemele video instalate de cetățeni în gospodării au înregistrat fidel momentul de intensitate maximă.

Pe platforme precum TikTok, Facebook și Instagram circulă zeci de clipuri din momentul seismului. Într-o filmare devenită rapid virală, mișcarea pământului este înregistrată de o cameră montată în fața porții unei case, care a captat zgomotul și vibrațiile puternice.

Seismul a fost resimțit și în Republica Moldova.

Seismul a lovit în timpul unui stream

Poate una dintre cele mai spectaculoase perspective a venit din lumea virtuală. Un streamer a fost întrerupt de sistemul automat de alertă al Google (Android Earthquake Alerts) chiar în mijlocul unei sesiuni de joc. Reacția sa de panică a fost transmisă în direct, fiind privită de mii de urmăritori.

La Galați, acolo unde s-au înregistrat și cele mai multe probleme, camera de supraveghere dintr-un dormitor a filmat momentul în care seismul a trezit o familie cu un copil mic.

Pe lângă înregistrările video brute, utilizatorii au urcat în mediul online și fotografii cu fisuri apărute la un hotel din stațiunea Neptun. Cu toate acestea, autoritățile au refuzat să confirme că pagubele au fost produse de mișcarea tectonică.

Val de ironii și meme-uri după panică

La doar câteva minute după producerea cutremurului și revizuirea datelor de către INCDFP (adâncime finală de 120,8 kilometri și magnitudine de 5,7), spaima a lăsat loc umorului tipic românesc. Rețelele sociale s-au umplut de tiktokuri care ironizează în special sistemul RO-Alert, care, conform legii, emite mesaje exclusiv după producerea evenimentelor severe.

Utilizatorii au făcut haz de necaz pe seama panicii stârnite de alerta Android (care indica o valoare estimată șocantă, de 6,5) și a faptului că prima reacție a multora nu a fost adăpostirea, ci publicarea unui status pe Facebook.

Un alt motiv de glume a fost modul în care Google a anunțat utilizatorii de Android despre producerea unui cutremur și lipsa de avertizare din partea telefoanelor cu iOS.

Totodată, un motiv de ironii au fost și oamenii care nu s-au trezit la cutremur. Românii de pe rețelele sociale au ironizat faptul că unii nu s-au trezit în cele mai inedite moduri.