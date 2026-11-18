Ucraina pregătește deschiderea unui consulat în municipiul Sighetu Marmației, localitate situată la granița dintre România și statul vecin. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, în urma unei întrevederi cu consulul desemnat al Ucrainei, Serhii Orlov, și cu reprezentanți ai administrației locale.

Ucraina urmează să deschidă o reprezentanță consulară în municipiul Sighetu Marmației, potrivit G4Media, care citează Agerpres. Informația a fost comunicată marți de către președintele Consiliului Județean (CJ) Maramureș, Gabriel Zetea, printr-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Întâlnire oficială cu consulul desemnat al Ucrainei

În cadrul comunicării publice, Gabriel Zetea a precizat că a participat la o discuție de lucru alături de prefectul județului Maramureș, Florian Sălăjeanu, și de președintele Grupului de Acțiune Locală (GAL) Nord Est – Țara Maramureșului, Vasile Popovici. Cei trei oficiali s-au întâlnit cu Serhii Orlov, diplomatul desemnat să ocupe funcția de consul al Ucrainei la Sighetu Marmației.

Tema discuțiilor a vizat organizarea viitorului consulat și consolidarea cooperării cu regiunile ucrainene Zakarpattia și Ivano-Frankivsk.

„Am discutat despre viitorul Consulat, despre prietenia şi colaborarea cu regiunile Zakarpattia şi Ivano-Frankivsk, dar mai ales despre cum putem să fim mai aproape de oamenii de pe ambele maluri ale Tisei. Ştiu cât de grele sunt vremurile prin care trec vecinii noştri ucraineni. Tocmai de aceea cred că trebuie să păstrăm aceste legături, să ne sprijinim şi să nu uităm că dincolo de graniţe trăiesc oameni care au nevoie de prieteni adevăraţi”, a transmis Gabriel Zetea.

Referindu-se la istoricul relațiilor transfrontaliere și la infrastructura de legătură dintre cele două state, șeful administrației județene a subliniat importanța proiectelor deja finalizate în zonă.

„M-am bucurat enorm când am reuşit să deschidem noul pod dintre Sighet şi Ucraina, iar acum mă bucur să văd că mai facem un pas în apropierea comunităţilor noastre”, a adăugat președintele Consiliului Județean Maramureș.

Reprezentare consulară reciprocă

Conform statisticilor furnizate de serviciul de presă al Consiliului Județean Maramureș, pe teritoriul Ucrainei locuiesc peste 400.000 de etnici români. În paralel, în județul Maramureș este înregistrată o comunitate de peste 35.000 de etnici ucraineni.

La nivel diplomatic și consular, statul român deține deja o reprezentanță în proximitatea frontierei, respectiv un consulat în localitatea ucraineană Solotvino, situată vis-a-vis de municipiul Sighetu Marmației. În plan mediatic, postul de radio România – Sighet difuzează emisiuni în limba română destinate atât locuitorilor din municipiul maramureșean, cât și comunității românești din Ucraina.

Punctele de trecere a frontierei

Conexiunea rutieră dintre România și Ucraina în zona municipiului Sighetu Marmației este asigurată prin intermediul a două poduri transfrontaliere construite peste râul Tisa, amplasate la marginea orașului. De asemenea, traficul rutier de mărfuri și călători între cele două țări se desfășoară prin punctul de trecere a frontierei și vama de la Halmeu, în județul Satu Mare.

În sectorul feroviar, Căile Ferate Ucrainene au operat temporar transportul de călători pe linia cu ecartament lat construită în anii 1950, care asigură accesul pe teritoriul României prin localitățile Valea Vișeului și Câmpulung la Tisa.

În ultimii 25 de ani, administrația județului Maramureș și autoritățile din regiunea Transcarpatia au evaluat și posibilitatea deschiderii unui punct de trecere a frontierei în zona montană a comunei Poienile de sub Munte, la o altitudine de peste 1.400 de metri în Munții Maramureșului, însă demersul a fost suspendat după declanșarea războiului din Ucraina.