Într-o societate care adesea prioritizează stabilitatea și drumul previzibil, o tânără de 25 de ani din Câmpulung Muscel a ales să-și traseze propriul traseu profesional… pe gheață. Alexandra Dobre a lăsat în urmă un potențial job clasic de birou după ce a început Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor în Brașov. Astăzi, ea lucrează la departamentul Guest Relations pe nave de croazieră de expediție, într-un mediu unde doar o fracțiune infinitezimală din populația lumii ajunge vreodată: Antarctica și Arctica.

„Dacă m-ar fi întrebat cineva la 19 ani dacă mă văd trăind la capătul lumii, printre ghețari, probabil aș fi zâmbit, nici măcar n-aș fi îndrăznit să visez la o asemenea viață. (…) Toți îți spuneau că trebuie să ai un job «normal», stabil. Dar eu voiam să-mi bucur inima, să mă simt cu adevărat în viață”, mărturisește Alexandra pentru Libertatea.

Dincolo de confort: Viața pe o navă de expediție

Parcursul Alexandrei nu a fost lipsit de provocări. După ce a renunțat la visul inițial de a deveni însoțitor de zbor (din dorința de a evita simplele escale în aeroporturi), s-a îndreptat către navele clasice de croazieră. Întâmplarea și determinarea au făcut să fie repartizată ulterior pe nave de expediție tip „mini-iaht”, cu o capacitate restrânsă de 220 de pasageri, care au trimis-o direct în mijlocul celor mai neprimitoare, dar fascinante medii de pe Pământ.

Munca la bord nu seamănă deloc cu rutina croazierelor din Caraibe sau Mediterana. Zilele sunt pline de responsabilități administrative și interacțiuni constante cu pasagerii, cărora le explică debarcările în bărcile pneumatice Zodiac și pe care îi asistă cu orice au nevoie. Dar programul se schimbă radical atunci când natura decide să își facă apariția.

„Dacă vedem un urs polar sau o balenă, se oprește totul: toată lumea se oprește din ce are de făcut și iese afară să vadă ceea ce natura ne poate oferi”, povestește entuziasmată românca.

Viața de zi cu zi înseamnă a trăi șase luni într-o cabină compactă pe care o împarte cu o colegă, departe de civilizație. Asta presupune împachetarea atentă a tot ce e necesar în două bagaje de 23 de kilograme, știind că escalele se fac rar și doar în porturi cu magazine alimentare de bază. În ciuda lipsurilor, compania acoperă toate cheltuielile de cazare, transport și masă, ceea ce îi permite Alexandrei să economisească integral salariul câștigat.

Extazul ghețarilor și provocarea valurilor de 6 metri

Experiențele trăite sunt de-a dreptul copleșitoare, și oscilează între adrenalină extremă și liniștea absolută a unor tărâmuri neatinse. Alexandra descrie momentul în care nava a navigat spre „ice edge” – linia unde marea liberă se sfârșește și se contopește cu blocurile masive de gheață – sau clipele în care a sărit legată în apele înghețate („polar plunge”) la ambii poli ai planetei, pentru care a primit certificate de curaj în ambele locații.

Există însă și momente de reală teroare. Trecerea prin Strâmtoarea Drake, faimoasă pentru curenții săi puternici și valuri care pot atinge 6 metri, este un test de rezistență psihică. „În astfel de situații înveți să te liniștești: înțelegi că, oricât de furioasă ar fi natura, nava este cel mai sigur loc pentru noi”, spune Alexandra.

Prețul aventurii: Dorul de casă și de lucrurile simple

Cu toate că fotografiile și videoclipurile pe care le postează, inclusiv pe conturile ei virale de TikTok (unde este cunoscută drept „Alexis”), stârnesc admirația internauților, realitatea implică sacrificii emoționale majore. Șase luni pe mare înseamnă muncă fără nicio zi liberă, lipsa familiei la evenimentele esențiale și dorul acut de tradițiile și gustul mâncării românești.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alexis | Cruise Life & Travel (@alexis.dobre)

„Plâng uneori gândindu-mă că părinții mei și familia mea poate nu vor avea niciodată oportunitatea să vadă cu ochii lor ceea ce văd eu; ei practic trăiesc prin mine și văd lumea prin ochii mei”, mărturisește Alexandra cu emoție.

Părinții, alături de fratele ei mai mic, o susțin însă necondiționat, iar relația lor strânsă rămâne ancora tinerei. În cele din urmă, visul său este să se întoarcă în România. Deși ar lua în calcul și o viitoare carieră ca pilot de avion, dorința ei rămâne simplă: să trăiască o viață care să o împlinească sufletește, cu păstrarea ca punct fix acel „acasă” din Câmpulung, acolo unde familia o așteaptă mereu.

Până atunci, cu 25 de țări și 4 continente deja vizitate la doar 25 de ani, Alexandra continuă să exploreze. „Odată cu descoperirea lumii, o descopăr în același timp și pe noua versiune a Alexandrei. Vreau să îmi cunosc limitele și să le depășesc, căci, la urma urmei, dacă nu o fac acum, atunci când?”.

Câteva dintre fotografiile realizate de Alexandra în expedițiile sale: