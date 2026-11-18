Daniela Pescaru, care a pregătit bugetul României timp de aproape un deceniu, a fost numită secretar de stat în aparatul de lucru al vicepremierului Marian Neacșu. Revenirea apare la cinci luni după ce s-a pensionat de la Ministerul Finanțelor, Pescaru îl va ajuta pe Neacșu la pregătirea bugetului pentru anul următor.

Potrivit Profit.ro, pentru ea a fost pregătit un birou de ministru, chiar vizavi de cel al vicepremierului.

35 de ani la Finanțe

Pescaru a plecat din minister în iunie, când Bolojan a eliberat-o din funcție, la cererea ei. La Finanțe a fost înlocuită de Anca Iordache.

„A fost o onoare pentru mine să lucrez la Ministerul Finanțelor. Părăsesc mininisterul după 35 de ani. Am intrat debutant în 1991 și am parcurs toate etapele de evoluție în cariera de funcționar public. Acum mă întorc pe postul meu de director general, iar după o săptămână plec de tot, la pensie. Am 40 de ani de muncă, o muncă grea, și este timpul să las locul tinerilor. Am încredere în cei care rămân, am format în această perioadă tineri profesioniști, de care sunt mândră. Cine vrea să promoveze specialiști are de unde să aleagă la Finanțe“, a spus ea pentru sursa citată.

Un parcurs construit de jos

Pescaru a absolvit în 1986 Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică din cadrul ASE. Mai târziu a făcut studii postuniversitare la ASE și la Colegiul Național de Apărare. Primul job a apărut în 1986, ca analist-programator la Întreprinderea de Prelucrare a Aluminiului din Slatina. Între 1989 și 1991 a lucrat în același post la Ministerul Industriei Metalurgice. Din 1991 este la Finanțe.

În minister a fost 12 ani referent, expert sau consilier superior. Apoi a condus patru ani serviciul de programare bugetară a cheltuielilor de personal din sectorul bugetar. A fost doi ani director general adjunct și cinci ani director general la Direcția generală de programare bugetară.

Din 2014 a fost secretar de stat responsabil de buget, cu o pauză de doi ani, între 2019 și 2021, când s-a întors pe postul de director general. A rămas în funcție indiferent de culoarea politică a ministrilor.

Pescaru este una dintre puținele femei care au ajuns pe funcții cu numire politică în sistemul finanțelor publice. Femeile reprezintă circa 70-75% din angajații instituției, inclusiv pe funcțiile de conducere obținute prin concurs. Pescaru a fost susținută de PSD pentru postul de secretar de stat.