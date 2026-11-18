Proprietarii din toată țara au o nouă regulă pe piața imobiliară, după modificarea legislației fiscale din luna februarie. Românii care achiziționează sau construiesc o locuință sunt obligați să declare imobilul la Direcția de Taxe și Impozite Locale în cel mult 30 de zile, conform Ordonanței de Urgență nr. 7/2026.

În mod esențial, obligația declarării în termen exista și în forma anterioară a legii, însă noul text a introdus un sistem de penalizare mult mai punitiv. Astfel, pentru fiecare perioadă de șase luni de întârziere (sau o fracțiune a acesteia), autoritățile adaugă o majorare fixă de 30% calculată din valoarea impozitului inițial.

Exemplu de calcul al noilor majorări

Dacă o clădire are un impozit calculat la 1.000 de lei, valorile cresc rapid în caz de întârziere:

Pentru o întârziere între 1 și 6 luni, proprietarul plătește 1.300 de lei . Pentru o întârziere între 6 luni și un an, suma crește la 1.600 de lei . Pentru o întârziere între 12 și 18 luni, impozitul urcă la 1.900 de lei .

Pentru proprietarii cu restanțe financiare din anii precedenți, la aceste majorări noi din Codul Fiscal se vor adăuga separat dobânzile și penalitățile standard de întârziere, ceea ce va genera un cost cumulat mult mai mare. Majorările procentuale din OUG nu se cumulează între ele (nu se aplică „dobândă la dobândă”), ci sunt mereu aplicate ca un plus raportat la baza inițială, explică Antena3.

Oradea a pornit campania de identificare

Primăria municipiului Oradea a fost una dintre primele administrații din țară care a pornit verificările practice. Direcția Economică a orașului le-a transmis luni cetățenilor o informare oficială, și le-a atras atenția că un termen ignorat de mai mult de un an aduce impozitul la aproape dublu (+90%).

Sorin Iacob, directorul adjunct al Direcției Economice din Oradea, a explicat că normele de aplicare de la Ministerul Finanțelor au fost transmise târziu administrațiilor locale, abia săptămâna precedentă. Oficialul a precizat că se așteaptă la câteva sute de proprietari amendați cu noile procente până la finalul acestui an fiscal.

Este absolut necesară respectarea termenului de 30 de zile chiar și de către persoanele care au ridicat construcții fără documentația urbanistică necesară sau cu depășirea limitelor din autorizația de construire, conform Ordonanței. Lipsa avizelor din partea Direcției de Urbanism nu suspendă în niciun fel obligațiile de natură fiscală pe care cetățenii le au față de primării, din punct de vedere economic.

Controale aeriene și din satelit

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 7/2026, administrațiile locale au primit și noi puteri pentru depistarea proprietarilor rău-platnici sau neglijenți. Pentru a identifica imobilele complet nedeclarate, primăriile au acum opțiunea legală de a folosi verificări cu imagini din satelit, patrulări pe teren sau flote de drone civile echipate cu camere video. Astfel de mijloace aeriene pot ajuta direcțiile economice să constate diferențele reale dintre terenul din hărțile cadastrale istorice și clădirile reale ridicate peste el în ultimii ani.