Noul Guvern a declanșat o procedură de urgență pentru a oferi un colac de salvare a industriei auto din România. Atenția principală se îndreaptă spre uzinele Dacia de la Mioveni și Ford de la Craiova. Premierul Luca Niculescu a solicitat miniștrilor de resort un plan rapid de măsuri pentru a combate criza profundă din acest sector.

Noul ministru al Economiei, Daniel Zamfir a anunțat o vizită iminentă la uzina Dacia. Oficialul va fi însoțit de ministrul Energiei pentru a analiza problemele la fața locului și a căuta soluții directe. Premierul Luca Niculescu a declarat că Dacia contribuie masiv la Produsul Intern Brut al României, cu procente cuprinse între doi și trei la sută. De asemenea, compania reprezintă un pilon important al exporturilor naționale, iar statul nu își permite să piardă o asemenea fabrică.

Scăderea producției și deficitul de competitivitate

Potrivit unui document redactat de Ministerul Economiei, industria auto națională trece printr-o contracție majoră. Anul 2024 a reprezentat un vârf absolut, cu 560.102 automobile fabricate. În anul 2025, producția a scăzut la 545.510 unități. Prima jumătate a anului 2026 a marcat un regres sever de aproape treisprezece procente față de aceeași perioadă a anului precedent, cu doar 247.972 de unități produse. Dacă acest trend continuă, Dacia riscă să încheie anul cu mai puțin de 250.000 de autoturisme asamblate. Acest nivel se situează mult sub capacitatea reală a uzinei, scrie profit.ro.

Aceste scăderi sunt provocate de diminuarea cererii din Europa, dar și de factori interni negativi. Documentul guvernamental arată clar că România pierde teren competițional în fața unor state precum Maroc, Turcia, Spania și Slovenia. Problemele identificate pe plan intern includ prețurile uriașe la energie, presiunea salarială și o fiscalitate ridicată.

Acești factori transformă România dintr-o destinație atractivă într-una riscantă pentru viitoarele investiții ale grupurilor Renault și Ford. Consecințele sociale au apărut deja. Peste 1.700 de posturi au dispărut recent din industria auto locală, iar Dacia a inițiat două campanii de disponibilizări voluntare.

Soluțiile Guvernului pentru salvarea uzinelor

Pentru a stopa declinul, Ministerul Economiei propune o serie de măsuri strategice. Primul pas implică o foaie de parcurs în domeniul energiei. Scopul acesteia este o reducere semnificativă a prețurilor la electricitate, fapt care ar stimula competitivitatea industrială.

O altă măsură majoră privește revitalizarea programului Rabla în perioada 2027-2030, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii. Bugetul programului ar urma să revină la sumele generoase din anul 2024. Totodată, statul intenționează să condiționeze acest program pentru a prioritiza vehiculele fabricate în Uniunea Europeană, în detrimentul celor importate.

Pe lângă aceste intervenții financiare, autoritățile propun adoptarea pachetului european Omnibus auto pentru a reduce povara administrativă.

Aceste acțiuni guvernamentale vin ca un răspuns direct la presiunile liderilor din industrie. Francois Provost, CEO al Renault Group, a criticat utilizarea banilor publici din Programul Rabla pentru a sprijini vehiculele importate din afara Europei.

Liderul companiei a subliniat lipsa de logică a subvenționării unor mașini care nu aduc niciun loc de muncă în România. El a amintit și costurile uriașe ale energiei din țara noastră, cele mai ridicate din toată Europa. În acest context, directorul a cerut statului o decizie politică asumată pentru protejarea producției naționale.