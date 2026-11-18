Dezbaterea națională privind reorganizarea administrativ-teritorială a României prinde contur în sud-estul țării. Președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel (PSD), a anunțat o înțelegere istorică cu omologul său din județul vecin Călărași, Vasile Iliuță.

Cei doi lideri județeni au convenit să pornească procedurile pentru comasarea voluntară a județelor lor. Proiectul de unificare ar urma să se materializeze la alegerile din 2028.

Revenire la granițele de dinainte de 1981

Marian Pavel a explicat că ideea nu este una nouă. Discuțiile cu Vasile Iliuță au demarat în urmă cu doi sau trei ani. Mai mult, cele două teritorii au o istorie administrativă comună. De la reforma din 1968 și până în ianuarie 1981, Ialomița și Călărași au funcționat ca un singur județ.

Astăzi, ambele regiuni sunt predominant agricole și împart un profil economic similar. Motivul principal al acestei unificări este tăierea cheltuielilor birocratice și direcționarea fondurilor economisite spre proiecte de infrastructură, sănătate și educație.

„O astfel de reorganizare ar putea facilita finanţarea proiectelor de dezvoltare, în condiţiile în care contribuţiile proprii necesare pentru accesarea fondurilor europene ar urma să crească, potrivit estimărilor prezentate, de la 2-3% la 15-20%, ajungând chiar la 50% în cazul anumitor proiecte din turism şi parteneriate. Scopul iniţiativei este ca locuitorii celor două judeţe să beneficieze în continuare de investiţii, fără ca dezvoltarea comunităţilor să fie afectată de dificultăţile de asigurare a cofinanţării”, a detaliat Marian Pavel.

Sediile instituțiilor, împărțite între cele două orașe

Comasarea județelor ridică întrebări imediate legate de viitoarea reședință administrativă. Președintele CJ Ialomița a precizat că acest detaliu este mai puțin relevant în etapa actuală. Cu toate acestea, liderii locali au o soluție pragmatică pentru a evita disputele legate de patriotismul local.

Varianta de lucru propune ca sediul Consiliului Județean al viitoarei formațiuni teritorial-administrative să funcționeze în Călărași (unde există deja o clădire proprie), iar Instituția Prefectului să aibă sediul în Ialomița.

Cetățenii nu vor fi nevoiți să se deplaseze pe distanțe lungi. Serviciile publice și punctele de lucru ale instituțiilor deconcentrate vor funcționa în continuare în ambele teritorii. Reducerile de personal vor viza exclusiv nivelul de conducere.

„Singura diferenţă este că nu o să mai fie un director general la Ialomiţa şi unul la Călăraşi, ci doar unul. La fel, nu o să mai fie doi directori adjuncţi la Ialomiţa şi doi la Călăraşi, ci doar unul pe judeţ”, a dat asigurări Marian Pavel.

O inițiativă dependentă de cadrul legal de la Guvern

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost deja informat oficial despre inițiativa liderilor din Ialomița și Călărași. Punerea în practică a acestei comasări nu depinde însă doar de voința autorităților locale.

Demersul are nevoie de o lege la nivel național, care să stabilească precis și pașii legali pentru consultarea populației. Marian Pavel a afirmat că este de acord cu organizarea unui referendum.

Noul județ unificat Ialomița-Călărași ar deveni o forță pe harta României, cu aproximativ 540.000 de locuitori și aproape un milion de hectare de teren agricol. Primarii din județul Ialomița au păreri împărțite față de acest proiect. Edilii din orașele mari susțin comasarea, în timp ce reprezentanții comunelor mici se arată mai degrabă reticenți. În final, președintele CJ Ialomița a subliniat că își asumă eventualele pierderi electorale pe care le-ar putea genera această inițiativă.